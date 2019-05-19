Вс, 19.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

В Рижском марафоне Tet победили представители Эфиопии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В первом Рижском марафоне Tet, проходившим под Золотым знаком качества Международной федерации легкой атлетики, победили представители Эфиопии Андуалем Белай Шиферав и Бирке Дебеле, а из местных марафонцев в первой десятке финишировал Дмитрий Серёгин, получив тем самым путёвку на чемпионат мира.

Шиферав финишировал через 2 часа, 8 минут и 51 секунду, улучшив рекорд соревнований. Серёгин получил титул чемпиона Латвии по марафону.

Ведущие латвийские марафонцы Елена Прокопчук и Валерий Жолнерович из-за жары сегодня не финишировали.

В полумарафоне среди мужчин первое место занял Янис Вишкерс, который пробежал дистанцию за час, 5 минут и 59 секунд.

Среди женщин в полумарафоне первой финишировала израильтянка Браша Дойч - за 1 час, 17 минут и 34 секунды, второе место заняла украинка Татьяна Стефанек, третье - представительница Литвы Лина Кирилюк.

В эти выходные в мероприятиях Рижского марафона всего приняли участие 38 398 человек из 82 стран мира.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ