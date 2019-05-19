Футбол с Владимиром Ивановым: Формула успеха - Закари, Тосин, Кейта плюс Бопесу

Так совпало, что именно африканские футболисты играли первую скрипку и в Риге, и в Лиепае, и в Вентспилсе, а также в Даугавпилсе. Настоящую румбу на стадионе "Аркадия" исполнил нигериец Лукман Халилу Закари, два гола которого помогли его "Метте" сыграть вничью 2:2 с лидером первенства РФШ (если что, танец румба родом как раз из Нигерии, и только оттуда через Испанию ее перевезли на Кубу).

На самом деле результат из разряда удивительных, который говорит не столько о силе "Метты", занимающей последнее, девятое место в турнирной таблице, сколько о той яме, в которой продолжает находится РФШ.

Единственный плюс для РФШ состоит лишь в том, что наконец-то была прервана голевая засуха, которая длилась аж 418 минут. И только тогда, когда хозяева поля уступали 0:1, Томаш Шимкович прервал эту не очень-то объяснимую серию. Вскоре команда РФШ даже вышла вперед, но все тот же 20-летний Закари уже в добавленное арбитром время сравнял счет, принеся "Метте" первую ничью в этом сезоне.

В этом роковом для хозяев поля эпизоде безобразно сыграла вся защита РФШ, включая игрока сборной Латвии Виталия Ягодинского, который просто прозевал вылазку к своим воротам защитника гостей. Вот и получается, что РФШ уже пять туров без побед, а "Метте" не нужен даже тренер (Андрис Рихертс дисквалифицирован на два матча).

Кстати, этой осечкой РФШ тут же воспользовалась "Рига", которая несмотря на задержку в пути из-за проблем с автобусом, пусть с небольшим опозданием, но все же смогла преподать "Даугавпилсу" чемпионский урок - 3:0. Застрельщиком здесь выступил уроженец Конго Жоэль Бопесу (у этого защитника, правда, французское гражданство), который к 18-й минуте и гол забил, и поучаствовал во втором. Национальный конголезский танец ндомболо он наверняка знает, так что в следующий раз он обязан его исполнить уже на стадионе "Сконто".

Команда Михаила Конева выходит на первое место, что неудивительно - если так и дальше пойдет, к середине лета станет понятно, что нового чемпиона у нас не будет.