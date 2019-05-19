Футбол с Владимиром Ивановым: Формула успеха - Закари, Тосин, Кейта плюс Бопесу

В 13-м туре чемпионата Латвии по футболу всюду слышны были зажигательные танцы и ликование представителей африканского континента. Вообще танец для народов Африки - это прежде всего искусство владения своим телом. Вот некоторые из темнокожих игроков, облаченных в майки клубов "Вирслиги", накануне как раз наглядно и продемонстрировали, что значит владеть этим самым телом - от головы до пят.
Так совпало, что именно африканские футболисты играли первую скрипку и в Риге, и в Лиепае, и в Вентспилсе, а также в Даугавпилсе. Настоящую румбу на стадионе "Аркадия" исполнил нигериец Лукман Халилу Закари, два гола которого помогли его "Метте" сыграть вничью 2:2 с лидером первенства РФШ (если что, танец румба родом как раз из Нигерии, и только оттуда через Испанию ее перевезли на Кубу).
На самом деле результат из разряда удивительных, который говорит не столько о силе "Метты", занимающей последнее, девятое место в турнирной таблице, сколько о той яме, в которой продолжает находится РФШ.
Единственный плюс для РФШ состоит лишь в том, что наконец-то была прервана голевая засуха, которая длилась аж 418 минут. И только тогда, когда хозяева поля уступали 0:1, Томаш Шимкович прервал эту не очень-то объяснимую серию. Вскоре команда РФШ даже вышла вперед, но все тот же 20-летний Закари уже в добавленное арбитром время сравнял счет, принеся "Метте" первую ничью в этом сезоне.
⚽✅ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @RFSDaily - @FSMETTA (2:2) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 17, 2019
0:1 Zakari 18' (MET)
1:1 Šimkovič 51' (RFS)
2:1 Bulvītis 80' (RFS)
2:2 Zakari 90+1' (MET)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RFSvsMET pic.twitter.com/r21oaFj6Ba
В этом роковом для хозяев поля эпизоде безобразно сыграла вся защита РФШ, включая игрока сборной Латвии Виталия Ягодинского, который просто прозевал вылазку к своим воротам защитника гостей. Вот и получается, что РФШ уже пять туров без побед, а "Метте" не нужен даже тренер (Андрис Рихертс дисквалифицирован на два матча).
Кстати, этой осечкой РФШ тут же воспользовалась "Рига", которая несмотря на задержку в пути из-за проблем с автобусом, пусть с небольшим опозданием, но все же смогла преподать "Даугавпилсу" чемпионский урок - 3:0. Застрельщиком здесь выступил уроженец Конго Жоэль Бопесу (у этого защитника, правда, французское гражданство), который к 18-й минуте и гол забил, и поучаствовал во втором. Национальный конголезский танец ндомболо он наверняка знает, так что в следующий раз он обязан его исполнить уже на стадионе "Сконто".
Команда Михаила Конева выходит на первое место, что неудивительно - если так и дальше пойдет, к середине лета станет понятно, что нового чемпиона у нас не будет.
Там где один нигериец, там и второй... Признанный снайпер "Вентспилса" Тосин Айегун принес домашнюю ничью 2:2 в матче с "Валмиерой". Кстати, вице-чемпиона Латвии можно поставить в один ряд с РФШ - все те же пять туров без побед и признаки кризиса. Игорь Клесов пытается выправить курс, но пока что, откровенно говоря, у него не получается.
Optibet Virslīgas 13.kārtas spēlē @fkventspils_ un @vgvia_futbols cīnās neizšķirti 2-2 ! Vārtu guvumu video. #virsliga2019 #optibetvirsliga pic.twitter.com/fgSzGHzcTb— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 18, 2019
От этого ситуация в турнирной таблице еще больше запутывается. При этом, судя по раскладам, главным бенефициаром (тем, кто получает наибольшую выгоду) сложившегося к концу мая "хаоса" остается "Валмиера" Тамаза Пертии. Наряду с "Ригой" это, пожалуй, единственная команда на данный момент, которая, что называется, идет в гору, а не едет с ярмарки. 18 очков после 11 матчей (пять побед, по три ничьи и поражений), стабильно третье место и отставание от лидеров по потерянным очкам только четыре - вот что такое сегодня команда "валмиерских ноунеймов", которая исправно продолжает щипать фаворитов.
Пока что рано говорить о каком-то феномене, давайте подождем хотя бы завершения второго круга, но то, что грузинский тренер с самым громким голосом в "Вирслиге" и самым оригинальным гардеробом, любящий сочетать черный костюм с белыми кроссовками, умеет работать с молодыми футболистами - этого не отнять. Причем, что поразительно, у него начинают играть даже те, на которых давно поставили все крест. Это ли не тренерское искусство?
Наконец, матч в Лиепае позиционировался как дуэль Александра Старкова и Марьяна Пахаря, людей, которые по жизни идут друг с другом. Мэтр и его ученик... Звучит красиво как и смотрится со стороны. Их встреча на стадионе "Даугава", пожалуй, самый яркий эпизод матча "Лиепая" - "Елгава".
Сама-то игра была точно не шедевром, в которой лиепайчане взяли верх 1:0 и ушли с последнего места. В середине второго тайма отличился еще один африканец, продолживший экзотическую линейку отчетного тура. Голова сенегальца Абу Бакра Кейта все и решила, принеся "Лиепае" первую победу при Старкове. Бешеная сенегальская пляска мбалакс мбалах - вот что сейчас и нужно явно задремавшей "Лиепае", чтобы встряхнуться.