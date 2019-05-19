Уайлдер нокаутировал соперника в первом раунде и защитил титул чемпиона мира
Американский боксёр Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира, отправив своего соотечественника Доминика Бразила в нокаут уже в первом раунде.
Бой проходил на арене Barclays Center в Нью-Йорке и продлился 2 минуты 17 секунд. Уайлдер в самом начале захватил инициативу, затем точно ударил с правой руки по челюсти соперника и отправил того в нокаут. Бразил с большим трудом поднялся, но судья отдал победу 33-летнему Уайлдеру.
33-летний Уайлдер попрежнему остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 41 победа, 40 из которых - нокаутом. В декабре 2018 года американец не смог одолеть британца Тайсона Фьюри и была зафиксирована ничья.
На счету 33-летнего Бразила теперь 2 поражения при 20 победах (18 нокаутом). В июне 2016 года американец проиграл британцу Энтони Джошуа за титул чемпиона по версии IBF.