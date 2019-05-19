Вс, 19.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC
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Уайлдер нокаутировал соперника в первом раунде и защитил титул чемпиона мира
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Деонтей Уайлдер и Доминик Бразил

ФОТО: AFP/SCANPIX

Американский боксёр Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира, отправив своего соотечественника Доминика Бразила в нокаут уже в первом раунде.

Бой проходил на арене Barclays Center в Нью-Йорке и продлился 2 минуты 17 секунд. Уайлдер в самом начале захватил инициативу, затем точно ударил с правой руки по челюсти соперника и отправил того в нокаут. Бразил с большим трудом поднялся, но судья отдал победу 33-летнему Уайлдеру.

33-летний Уайлдер попрежнему остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 41 победа, 40 из которых - нокаутом. В декабре 2018 года американец не смог одолеть британца Тайсона Фьюри и была зафиксирована ничья.

На счету 33-летнего Бразила теперь 2 поражения при 20 победах (18 нокаутом). В июне 2016 года американец проиграл британцу Энтони Джошуа за титул чемпиона по версии IBF.

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