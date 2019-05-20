Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 мая 2019 года
Василиса Володина - не только опытный и авторитетный астролог. Она еще и отличный психолог, поэтому ее советы можно назвать особенно важными, ведь она глубоко понимает саму суть человеческой натуры.
Астрология призвана не предсказывать судьбу, а помогать находить выходы из возможных неприятных ситуаций и извлекать пользу из положительных моментов.
Овен
У Овнов начинается время, когда стоит сфокусировать свои силы на сфере любви. Звезды и планеты помогут людям этого знака найти свою вторую половинку. Тем же, кто уже находится в отношениях, звезды подскажут путь к гармонии и взаимопониманию. Полезным будет хорошее настроение, которым стоит безвозмездно делиться с окружающими.
Овны останутся одними из немногих, кого Вселенная не заставит быть хитрыми.
Открытая душа и сердце этих людей помогут им найти новых друзей, показать всем свое истинное лицо, ведь они по своей сути и являются таковыми.
Словом, эта неделя просто идеальна для того, чтобы понравиться окружающим и произвести впечатление на всех.
Телец
У Тельцов, которые сейчас связаны любовью с другим человеком, может начаться период проблем. Представители каждого знака Зодиака переживают кризис отношений по-своему, но на этой неделе лучше преодолевать трудности вместе. Не стоит бежать с тонущего корабля. Можно спасти любовь, дружбу, родственные или партнерские отношения - только сейчас невозможное возможно.
С 21 по 23 мая Тельцам лучше быть осторожнее с бессознательной частью своего мышления - она может завести их в глухие дебри. Это значит, что на интуицию пока полагаться не стоит.
Лучше на этой неделе не делать резких шагов в ту или иную сторону. Пусть все идет своим чередом, без спешки и лишних проблем.
Грядут большие перемены, о которых Тельцы даже не догадываются. Не нужно торопить события.
Близнецы
Близнецы станут более чувствительными на этой неделе. Всему виной звезды, поэтому не стоит бить тревогу и искать в себе какие-то изъяны. Проблемы будут восприниматься более остро, но и радость станет более яркой. Желательно ждать позитивных изменений, надеяться на них.
Сострадание и милосердие - качества сильных людей. Нужно показать всему миру их наличие. Добро, подаренное окружающим, вернется в двойном размере. Во Вселенной все взаимосвязано, поэтому
Близнецам не стоит переживать, что они останутся обделенными вниманием. Самое лучшее удовольствие сейчас - это удовольствие от помощи близким, друзьям и коллегам.
Рак
Большая удача ждет Раков лишь к концу недели. Это значит, что работать и вести дела желательно осторожнее. Отдых на выходных должен быть активным. Не стоит сидеть дома в уединении. Нужно находиться среди людей, совершать яркие поступки и веселиться. Звезды могут увлечь Раков за собой в мир иллюзий, поэтому не желательно воспринимать всерьез предчувствия и надежды. Нужно оперировать фактами и доверять людям, которые не лгут.
Еще опасной для Раков будет жадность. В сфере финансов и на работе нужно уметь откликаться на чужие просьбы о помощи. Что до родственников и друзей, то тут и подавно стоит быть открытыми и готовыми прийти на выручку.
Не нужно требовать ничего взамен - это главное условие привлечения удачи и позитивных изменений во всем. А изменения непременно произойдут.
Лев
Львам сейчас должно быть комфортно, потому что звезды и планеты находятся в полной гармонии. Начать действовать стоит во вторник или в воскресенье. В эти два дня энергия космоса станет крайне активной. Придется найти способ обуздать ее. Во всем необходимо наличие чувства меры. Также астролог советует избегать позерства, нахального поведения, наглости и неугомонности.
Львам стоит поменьше обращать внимание на мнение общества о себе. Критику в свой адрес лучше пропускать мимо ушей - многие постараются целенаправленно обидеть представителей этого знака Зодиака своими замечаниями. В конце недели Львов может ожидать смена идеологии.
Вполне возможно, что эти люди поставят перед собой какие-то новые глобальные цели в любви и в делах, выйдут из зоны комфорта.
Дева
Девам нужно повышать свою энергетику в понедельник. Звезды и планеты этого сделать не смогут, потому что они сами временно будут испытывать упадок сил. Далее начнется период времени, характер которого прямо противоположен - динамика и неразбериха. 21 и 23 мая лучше быть осторожнее, потому что в эти дни потоки энергии будут самыми сильными. Неосмотрительные поступки могут привести к потери популярности Дев.
Эта неделя хороша для поиска новых стремлений, для смены обстановки. На выходных можно смело заниматься любыми домашними делами, включая ремонт и генеральную уборку.
К любым новым делам представителям этого знака Зодиака стоит подходить с оптимизмом, даже если эти дела были им кем-то навязаны.
Звезды наделят Дев вдохновением, которым нужно будет поделиться с окружающими.
Весы
Стихия Воздуха заставляет Весов стремиться к постоянному развитию. Следование законам процветания на этой неделе поможет им добиться большего. В период с 20 по 26 мая можно заниматься юридическими делами, организаторскими вопросами. Не стоит забывать оказывать помощь коллегам и партнерам - это повысит авторитет Весов в их глазах.
Расширить свои возможности и преуспеть во всех сферах Весам помогут хорошее настроение и оптимизм.
Неделя может оказаться немного нервной и непредсказуемой, поэтому придется полагаться и на интуицию, благо та будет обостренной.
Она поможет Весам познакомиться с приятными людьми и решить насущные проблемы.
Скорпион
Скорпионам нужно заняться благоустройством, уборкой, делами, выбросом хлама. В родных стенах на этой неделе полезно будет как отдыхать, так и заниматься различными делами и работой. В конце недели возможно крушение планов, причем эти моменты будут случайными, не зависящими от самих Скорпионов.
Неуверенность может стоить этим людям их успеха в любви и в делах, так что лучше не подвергать сомнениям свои способности. При явной нехватке сил на выполнение каких-то задач можно спросить совета или попросить о помощи близких.
Энергетический дефицит может заставить людей этого знака пойти на необдуманные поступки. Лучше не терять голову в период с 20 по 26 мая.
Стрелец
Стрельцам Вселенная будет подавать различные знаки, помогать скрытыми посланиями. В любви полезной будет интуиция. Во всех сферах могут появляться различные препятствия, не зависящие от прошлого или настоящего. Это будут чистые случайности, так что для потери уверенности нет никаких веских причин.
Непредвиденные задержки и неурядицы наиболее вероятными окажутся в середине недели. Они могут разрушить планы Стрельцов, но в этом случае лучше не начинать бить тревогу.
Все, что будет происходить на этой неделе, в итоге скажется позитивно на жизни этих людей и на их глобальном успехе. Иногда для достижения чего-то большого нужно пожертвовать малым.
Козерог
Козерогам повезет в любви. Особенно это касается тех представителей данного знака, которые находятся в активных поисках второй половинки. Им улыбнется удача, поэтому будет возможность выбирать, с кем начинать отношения. Также звезды помогут Козерогам завести и деловые знакомства, которые станут началом плодотворного сотрудничества
В деловой сфере этим людям удастся укрепить свои позиции, но только при наличии реализма во взглядах и надеждах. Излишний оптимизм или пессимизм может разрушить планы.
Также звезды желают видеть Козерогов самостоятельными и самодостаточными во всем, но тут проблем возникнуть не должно - они являются таковыми от природы.
Водолей
Водолеям придется встретиться с трудностями и проблемами на работе и в бизнесе. Лучше пока отложить важные покупки, оформление кредитов, смену работы. С середины недели начнется период спокойствия, который идеально будет подходить для получения новых знаний и обновления профессиональных навыков.
Вполне возможно, что в эти семь дней Водолеи смогут изменить свою систему ценностей. Это значит, что для них перестанет быть важным то, что важно сейчас.
К подобным маневрам стоит подготовиться психологически, потому что не всегда получается нормально воспринимать какие-то новые цели в жизни, отмечают специалисты dailyhoro.ru.
Рыбы
Рыбы станут чуть более раздражительными в период с 21 по 23 мая из-за негативного настроения звезд. Созидательной их энергетика станет ближе к выходным. Это будет идеальное время для поиска любви, укрепления отношений. Желательно избегать проявления эгоизма, не быть упрямыми и жестокими по отношению к близким, друзьями и коллегам.
Жестокость и агрессия станут началом конца любых отношений. Рыбам нужно находить в себе силы для того, чтобы двигаться вперед, сохраняя спокойствие.
Даже в случае провокаций со стороны окружающих лучше не сходить с пути созидательного на деструктивный.