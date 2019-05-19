В Олайнском вспыхнул пожар торфа и леса
19 мая в Олайнском крае вспыхнул пожар торфа и леса. Об этом сообщает представитель ГПСС Агрита Витола.
Вызов на место происшествия был получен около 15:00. В данный момент на месте ведется тушение пожара, однако из-за ветра существует угроза распространения огня.
Для тушения огня пожарные задействовали восемь автоцистерн и водовоз. Сотрудники Государственной службы леса также находятся на месте происшествия.
Позднее для тушения пожара в лесу и на торфянике в Олайнском крае был задействован вертолет Ми-17 Национальных вооруженных сил Латвии.
Вечером 19 мая работы по устранению пожара проводили 40 пожарных, также были задействованы больше десяти специализированных транспортных средств.
Точная площадь пожара станет известна, когда он будет локализирован. Пока под влиянием ветра огонь по-прежнему распространяется.
Liels dūmu mutulis redzams no #Ozolnieki dīķi. Iespējams kaut kas deg starp Ozolnieku un Babītes novadiem (kur ir liels mežu masīvs ar kūdrainu augsni). Bet precīzas informācijas nav. pic.twitter.com/ejiZIUV0dP— BreakingLV (@breakinglv) May 19, 2019