Передача: В Riga.lv и RTAB работают помощники сотрудников РД

Муниципальное учреждение Riga.lv было создано осенью 2013 года с целью сообщать обществу о происходящем в самоуправлении, а также в обществах капитала. Хотя в Рижской думе есть отдел по связям с общественностью, за этот год Riga.lv переросла в параллельную структуру с огромным бюджетом почти в два миллиона евро в год и десятками сотрудников.

Основные обязанности главного редактора Riga.lv выполняет Ина Ошкая. Она бывший журналист газеты "Час", а также уже несколько созывов Сейма является помощницей депутата "Согласия" Владимира Новикова. Она не согласна с упреком Госконтроля о том, что большую часть портала формирует информация других структур Рижской Думы. "Это не соответствует правде, так как в принципе мы работаем с официальными пресс-релизами, но мы их адаптируем, переписываем, переводим, между прочим (..)", - ответила редактор.

Заместителем Ошкаи является активист "Согласия" Данута Дембовска, а журналистом работает бывшая репортер Первого Балтийского канала Мария Бургарте. В штате Riga.lv также в качестве журналиста присутствует сестра Ошкаи, бывшая главный редактор газеты "Час" Ксения Загоровска. В 2006 году, когда еще не было создано "Согласия", она баллотировалась от PCTVL (ЗаПЧЕЛ - PCTVL - Партия "За права человека в единой Латвии"), а четыре года спустя от объединения Par labu Latviju.

Встретить Загоровску в редакции передаче не удалось, так как она в отпуске. До осени прошлого года она также была руководителем проектов RTAB, а Ошкая отказалась отвечать, как сотруднице удалось совмещать должности. Также сама Загоровска в телефонном разговоре не ответила на вопрос о своих работах в фондах, также как и не ответила, как они сочетаются с наполнением содержания социальных сетей партии Gods kalpot Rīgai (GKR).

Деятельность Riga.lv контролирует отдел по связям с общественностью Рижской думы. Однако кадровая политика не контролируется, подчеркнул ее руководитель Угис Видаускис.

Структуру Riga.lv утверждает правление фонда. С того момента, как Регина Лочмеле-Лунева стала депутатом фракции "Согласия", там работают два человека. Член правления Андрис Коношонок из Департамента финансов Рижской думы на этой неделе был в отпуске. В правлении работает также советник вице-мэра Гиртс Дрипе. Он пояснил, что редакции доверяют.

Однако, хотя и в штате Riga.lv есть два специалиста по связям с общественностью, как пресс-секретарь привлечен также еще один активист партии "Согласие" Александр Шунин. Его основная должность - руководитель отдела маркетинга и коммуникации Рижского центрального рынка.