Передача: В Riga.lv и RTAB работают помощники сотрудников РД

О подозрениях в фиктивных работниках в учреждениях Рижской думы на этой неделе публично заявил Госконтроль, а также Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). В распоряжение передачи De facto попала структурная схема Riga.lv, а также список штаба Рижского бюро по развитию туризма (RTAB), опубликованный Re:Baltica. Эти данные свидетельствуют, что работу в данных структурах нашло большинство приближенных к власти в столице людей. К тому же, некоторые из них работу совмещают с обязанностями во фракции "Согласие".
Муниципальное учреждение Riga.lv было создано осенью 2013 года с целью сообщать обществу о происходящем в самоуправлении, а также в обществах капитала. Хотя в Рижской думе есть отдел по связям с общественностью, за этот год Riga.lv переросла в параллельную структуру с огромным бюджетом почти в два миллиона евро в год и десятками сотрудников.
Основные обязанности главного редактора Riga.lv выполняет Ина Ошкая. Она бывший журналист газеты "Час", а также уже несколько созывов Сейма является помощницей депутата "Согласия" Владимира Новикова. Она не согласна с упреком Госконтроля о том, что большую часть портала формирует информация других структур Рижской Думы. "Это не соответствует правде, так как в принципе мы работаем с официальными пресс-релизами, но мы их адаптируем, переписываем, переводим, между прочим (..)", - ответила редактор.
Заместителем Ошкаи является активист "Согласия" Данута Дембовска, а журналистом работает бывшая репортер Первого Балтийского канала Мария Бургарте. В штате Riga.lv также в качестве журналиста присутствует сестра Ошкаи, бывшая главный редактор газеты "Час" Ксения Загоровска. В 2006 году, когда еще не было создано "Согласия", она баллотировалась от PCTVL (ЗаПЧЕЛ - PCTVL - Партия "За права человека в единой Латвии"), а четыре года спустя от объединения Par labu Latviju.
Встретить Загоровску в редакции передаче не удалось, так как она в отпуске. До осени прошлого года она также была руководителем проектов RTAB, а Ошкая отказалась отвечать, как сотруднице удалось совмещать должности. Также сама Загоровска в телефонном разговоре не ответила на вопрос о своих работах в фондах, также как и не ответила, как они сочетаются с наполнением содержания социальных сетей партии Gods kalpot Rīgai (GKR).
Деятельность Riga.lv контролирует отдел по связям с общественностью Рижской думы. Однако кадровая политика не контролируется, подчеркнул ее руководитель Угис Видаускис.
Структуру Riga.lv утверждает правление фонда. С того момента, как Регина Лочмеле-Лунева стала депутатом фракции "Согласия", там работают два человека. Член правления Андрис Коношонок из Департамента финансов Рижской думы на этой неделе был в отпуске. В правлении работает также советник вице-мэра Гиртс Дрипе. Он пояснил, что редакции доверяют.
Однако, хотя и в штате Riga.lv есть два специалиста по связям с общественностью, как пресс-секретарь привлечен также еще один активист партии "Согласие" Александр Шунин. Его основная должность - руководитель отдела маркетинга и коммуникации Рижского центрального рынка.
"Объединять, конечно, могу спокойно. У меня есть время и возможности, а также закон не запрещает объединять такие вещи и такие работы. (..) Я консультант по внешним вопросам коммуникации. Среди моих обязанностей - отвечать и общаться с журналистами, что сейчас и происходит, писать пресс-релизы, сообщения и так далее", - сказал Шунин. Он также рассказал, что несет ответственность за еженедельный новостной блок, подготовленный и оплаченный Riga.lv для Первого Балтийского канала.
Между тем после интереса Госконтроля RTAB ликвидировал семь должностных мест. Политически окрашенных сотрудников было намного больше. Об этом свидетельствует опубликованный Re:Baltica список. Оттуда видно, что в RTAB работали жена и мать члена совета "Согласия" Сандриса Бергманиса.
"Они работали раньше, да, но они работали, если не ошибаюсь, 3-4 года назад", - сказал Бергманис. На зявление, что его мать работала в RTAB до апреля 2018 года член совета ответил, что не исключает этого, но не помнит точных дат. Он также подчеркнул, что "все действительно работали", но что именно жена и мать делали и как получили работу в RTAB, Бергманис не знает.
В свою очередь, должность руководителя проектов маркетинга в RTAB занимал член совета GKR Андрейс Каменецкис. Его задача была разработка концепции привлечения туризма. Каменецкис не помнит, пришел ли он сам или его кто-то пригласил, однако он посылал свое CV. Работу он получил тогда, когда стал депутатом.
По крайней мере, три года руководителем проектов RTAB выступала Дарья Тишченко, получая за это почти полторы тысячи евро в месяц. В этом году она три месяца отработала в отделе по связям с общественностью Рижской думы, однако не прошла испытательный срок. Сейчас Тишченко присутствует во фракции "Согласие" в качестве помощника Яниса Адамсона. Свою роль в отношении Рижского туризма она не раскрыла, комментариев не дала и проигнорировала все вопросы передачи.
Госконтроль обнаружил, что 12 сотрудников RTAB не находились в помещении бюро, а были в здании Рижской думе. Передача выяснила, что кабинет, который в начале недели обыскивал KNAB, установлен в помещении фракции "Согласия", куда можно попасть только с пропуском. К тому же вход для посторонних контролирует референт фракции Даниил Ульянов. И у него это не единственная должность, связанная с партией, так как он является помощником двух депутатов "Согласия". Ульянов сказал, что помогает депутату Виталию Орлову, однако имя второго депутата он забыл.
Нужно добавить, что Госконтроль в сообщении о ходе ревизии учреждений Рижской думы упоминает несколько случаев, когда создается опасение о фиктивных работниках. Например, сотрудники не могут объяснить, что конкретно они делают и кому подчиняются.