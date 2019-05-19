Россия победила в шестом матче подряд. Кучеров возглавил список бомбардиров

Швейцария - Россия 0:3

Сборная России одержала шестую победу в шести матчах. На этот раз подопечные Ильи Воробьева оказались сильнее команды Швейцарии.

Счёт в матче был открыт в первом периоде благодаря стараниям Артёма Анисимова. Во втором периоде Никита Кучеров реализовал численное большинство россиян. В третьем периоде Кучеров оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Для сборной России эта победа стала шестой на ЧМ-2019 и четвёртой, которую подопечные Воробьева провели на ноль. Российская команда остаётся единственной сборной, которая на турнире не знает поражений.

Что касается Кучерова, то нападающий сборной России достиг отметки в 14 очков (6+8) на чемпионате мира и возглавил список бомбардиров на турнире, опередив шведа Вильяма Нюландера (13 очков).

Видео: Лучшие моменты матча

Франция - Финляндия 0:3

Сборная Финляндии в каждом из периодов отправляла по шайбе в ворота французов. В первом периоде это сделал Йоэль Кивиранта, во втором - Нико Миккола, а в третьем - Ере Саллинен.

Видео: Лучшие моменты матча

Германия - США 1:3

Сборная США в Кошице добилась непростой победы над Германией. Счёт в матче открыл Фредерик Тиффельс, который вывел немцев вперёд. Американцам удалось отыграться до перерыва благодаря Джеймсу ван Римсдайку.

Во втором периоде зрители голов не увидели, а в заключительной двадцатиминутке Дилан Ларкин и Джек Айкел принесли американцам победу.

Таким образом, в группе "А" определились все участники плей-офф. Ими стали США, Финляндия, Канада и Германия. Словакия, которая является хозяйкой турнира, потеряла шансы на выход в 1/4 финала.

Видео: Лучшие моменты матча

Австрия - Чехия 0:8

Сборная Чехии в Братиславе разгромила команду Австрии. В составе чешской сборной отличились Радек Факс, Ян Коларж, Якуб Врана, Доминик Симон, Михаэль Фролик, Доминик Кубалик и Михал Ржепик, который оформил дубль.

Таким образом, в группе "В" определились три из четырёх сборных, которые вышли в четвертьфинал - Россия, Швейцария и Чехия. Сборная Латвии ещё сохраняет шансы на плей-офф, но только теоретические. Следующий матч сборная Латвии проведёт 20 мая против команды Швеции.