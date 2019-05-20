В Латвии на миллионера из России работают многие бывшие и нынешние "слуги закона"

Председателя парламентской комиссии по национальной безопасности Мариса Кучинскиса поразила имеющаяся в распоряжении передачи Nekā personīga информация о том, что у российского миллиардера, владельца Latvijas Balzāms работают несколько бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает передача Nekā personīga.
Пока одни свои доходы у Шефлера указывают, другие - стараются не афишировать. Один из них это брат политика национального объединения Имантса Парадниекса - Янис Парадниекс, который работает в дорожной полиции.
В Латвии он предоставляет услуги водителя и охранника вышеупомянутому миллиардеру из России Юрию Шефлеру. Однако он не указал этих доходов в своей декларации должностного лица.
Богатство Шефлера, согласно списку Forbes, оценивается примерно в два миллиарда долларов.
В прессе иногда появляются публикации, например, как Шефлер приобрел яхту стоимостью в 300 миллионов или другую дорогую и эксклюзивную недвижимость.
Шефлер в далеком 1997 году получил права на Moskovskaja и другие водочные марки советских времен, заплатив России лишь 300 тысяч долларов. К власти пришел Путин, признавший эту сделку незаконной. Он попытался вернуть популярные марки назад. Против Шефлера было начато уголовное преследование, однако в Европе и США Шефлер запатентовал права на распространение марки Stoļičnaja.
Шефлер уехал из России, производство водки перевез в Ригу, а из концерна Андриса Шкеле AveLat купил Latvijas Balzāms. В этом предприятии в качестве председателя совета долгие годы работал экс-премьер Айгар Калвитис.
Российскому миллиардеру Шефлеру принадлежит имущество во многих местах Европы. В Латвии он проживает в Юрмале рядом с резиденцией президента государства. Владельцу Latvijas Balzāms в Риге принадлежит проект небоскребов Z towers и впечатляющие территории около Гайзиня.
Шефлер каждое лето великодушно финансировал "Новую волну", а также был ее частым гостем.
Хотя Шефлер и проводит много времени в Великобритании, в Латвии у него есть постоянные сопровождающие, как Парадниекс.
В отличии от Парадниекса свой достаток в декларации раскрыл бывший начальник оперативного отдела разведывательной службы финансовой полиции Максим Богданов. Он ранее был обвинен полицией безопасности в раскрытии госсекрета по невнимательности. Его понизили до должности налогового инспектора, однако он все еще является высокопоставленным должностным лицом, хотя и в отставке. В Latvijas Balzāms он работает гланым инспектором внутреннего контроля.