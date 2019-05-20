В Латвии на миллионера из России работают многие бывшие и нынешние "слуги закона"

Пока одни свои доходы у Шефлера указывают, другие - стараются не афишировать. Один из них это брат политика национального объединения Имантса Парадниекса - Янис Парадниекс, который работает в дорожной полиции.

В Латвии он предоставляет услуги водителя и охранника вышеупомянутому миллиардеру из России Юрию Шефлеру. Однако он не указал этих доходов в своей декларации должностного лица.

Богатство Шефлера, согласно списку Forbes, оценивается примерно в два миллиарда долларов.

В прессе иногда появляются публикации, например, как Шефлер приобрел яхту стоимостью в 300 миллионов или другую дорогую и эксклюзивную недвижимость.

Шефлер в далеком 1997 году получил права на Moskovskaja и другие водочные марки советских времен, заплатив России лишь 300 тысяч долларов. К власти пришел Путин, признавший эту сделку незаконной. Он попытался вернуть популярные марки назад. Против Шефлера было начато уголовное преследование, однако в Европе и США Шефлер запатентовал права на распространение марки Stoļičnaja.

Шефлер уехал из России, производство водки перевез в Ригу, а из концерна Андриса Шкеле AveLat купил Latvijas Balzāms. В этом предприятии в качестве председателя совета долгие годы работал экс-премьер Айгар Калвитис.

Российскому миллиардеру Шефлеру принадлежит имущество во многих местах Европы. В Латвии он проживает в Юрмале рядом с резиденцией президента государства. Владельцу Latvijas Balzāms в Риге принадлежит проект небоскребов Z towers и впечатляющие территории около Гайзиня.

Шефлер каждое лето великодушно финансировал "Новую волну", а также был ее частым гостем.

Хотя Шефлер и проводит много времени в Великобритании, в Латвии у него есть постоянные сопровождающие, как Парадниекс.