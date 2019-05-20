Latvijas Pasts "накатал" в Юрмалу штрафов на 30 000 евро. Платить не собирается

На данный момент компания Latvijas Pasts получила счет на 30 000 евро, насчитанных в качестве штрафа за неоплаченный въезд на курорт.

В компании в свою очередь считают, что выполняют универсальную услугу для общества, поэтому оплату производить не должны и так и было до сих пор.

Руководитель Latvijas Pasts пояснил, что ситуация изменилась после того, как в Юрмале ввели автоматическое фиксирование номеров автомобилей.

По словам председателя компании Марциса Вилцанса создалась абсурдная ситуация:

"Получается, если мы включим эти расходы в нашу смету, то жителям других краев, например, Илуксте или Резекне, придется доплачивать, чтобы жители Юрмалы получили почту".

Latvijas Pasts готов оспорить все протоколы, однако на один из оспоренных протоколов компания в конце апреля уже получила решение районного суда Риги. В нем говорится, что штраф наложен обоснованно.

Юрмальская дума настаивает на том, что Latvijas Pasts обязан платить за въезд в курортный город и также, как и для других капитальных обществ, предоставляющих общественные услуги, компании предлагаются льготы, например, проезд со скидкой в размере 50%.