Пн, 20.05.2019
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Latvijas Pasts "накатал" в Юрмалу штрафов на 30 000 евро. Платить не собирается

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

​Компания Latvijas Pasts в этом году получила уже 602 протокола об административном нарушении за неоплаченный въезд в курортную Юрмалу. Однако, оплачивать штрафы Latvijas Pasts не собирается, напротив, госкомпания начала судиться с курортным самоуправлением, сообщили LNT Ziņas. 

На данный момент компания Latvijas Pasts получила счет на 30 000 евро, насчитанных в качестве штрафа за неоплаченный въезд на курорт.

В компании в свою очередь считают, что выполняют универсальную услугу для общества, поэтому оплату производить не должны и так и было до сих пор. 

Руководитель Latvijas Pasts пояснил, что ситуация изменилась после того, как в Юрмале ввели автоматическое фиксирование номеров автомобилей. 

По словам председателя компании Марциса Вилцанса создалась абсурдная ситуация:

"Получается, если мы включим эти расходы в нашу смету, то жителям других краев, например, Илуксте или Резекне, придется доплачивать, чтобы жители Юрмалы получили почту".

Latvijas Pasts готов оспорить все протоколы, однако на один из оспоренных протоколов компания в конце апреля уже получила решение районного суда Риги. В нем говорится, что штраф наложен обоснованно. 

Юрмальская дума настаивает на том, что Latvijas Pasts обязан платить за въезд в курортный город и также, как и для других капитальных обществ, предоставляющих общественные услуги, компании предлагаются льготы, например, проезд со скидкой в размере 50%. 

Подробнее в видеосюжете LNT Ziņas: 

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