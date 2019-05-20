Latvijas Pasts "накатал" в Юрмалу штрафов на 30 000 евро. Платить не собирается

Компания Latvijas Pasts в этом году получила уже 602 протокола об административном нарушении за неоплаченный въезд в курортную Юрмалу. Однако, оплачивать штрафы Latvijas Pasts не собирается, напротив, госкомпания начала судиться с курортным самоуправлением, сообщили LNT Ziņas.
На данный момент компания Latvijas Pasts получила счет на 30 000 евро, насчитанных в качестве штрафа за неоплаченный въезд на курорт.
В компании в свою очередь считают, что выполняют универсальную услугу для общества, поэтому оплату производить не должны и так и было до сих пор.
Руководитель Latvijas Pasts пояснил, что ситуация изменилась после того, как в Юрмале ввели автоматическое фиксирование номеров автомобилей.
По словам председателя компании Марциса Вилцанса создалась абсурдная ситуация:
"Получается, если мы включим эти расходы в нашу смету, то жителям других краев, например, Илуксте или Резекне, придется доплачивать, чтобы жители Юрмалы получили почту".
Latvijas Pasts готов оспорить все протоколы, однако на один из оспоренных протоколов компания в конце апреля уже получила решение районного суда Риги. В нем говорится, что штраф наложен обоснованно.
Юрмальская дума настаивает на том, что Latvijas Pasts обязан платить за въезд в курортный город и также, как и для других капитальных обществ, предоставляющих общественные услуги, компании предлагаются льготы, например, проезд со скидкой в размере 50%.
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