Пн, 20.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Московский ЦСКА выиграл главный европейский баскетбольный титул

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Баскетболисты ЦСКА

ФОТО: AFP/SCANPIX

Московский ЦСКА в восьмой раз выиграл самый престижный баскетбольный турнир Европы.

В финальном матче российская команда оказалась сильнее турецкого "Эфеса" - 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21). 20 очков в копилку москвичей принесли Кори Хиггинс и Уилл Клиберн, ещё 15 очков на счету Нандо де Коло.

Для московского ЦСКА победа в Евролиге стада восьмой в истории клуба. Четыре раза это случилось во время СССР (1961, 1963, 1969, 1971), ещё четыре - в XXI веке (2006, 2008, 2016, 2019).

ЦСКА уступает по победам лишь мадридскому "Реалу" - у испанцев 10 титулов.

Кстати, мадридский "Реал" в этом розыгрыше Евролиги занял третье место. В матче за бронзу испанцы обыграли турецкий "Фенербахче" - 94:75 (24:16, 14:24, 31:23, 25:12).

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