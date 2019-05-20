Московский ЦСКА выиграл главный европейский баскетбольный титул

Московский ЦСКА в восьмой раз выиграл самый престижный баскетбольный турнир Европы.
В финальном матче российская команда оказалась сильнее турецкого "Эфеса" - 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21). 20 очков в копилку москвичей принесли Кори Хиггинс и Уилл Клиберн, ещё 15 очков на счету Нандо де Коло.
Для московского ЦСКА победа в Евролиге стада восьмой в истории клуба. Четыре раза это случилось во время СССР (1961, 1963, 1969, 1971), ещё четыре - в XXI веке (2006, 2008, 2016, 2019).
ЦСКА уступает по победам лишь мадридскому "Реалу" - у испанцев 10 титулов.
Кстати, мадридский "Реал" в этом розыгрыше Евролиги занял третье место. В матче за бронзу испанцы обыграли турецкий "Фенербахче" - 94:75 (24:16, 14:24, 31:23, 25:12).
These moments stay with you FOREVER!#F4GLORY pic.twitter.com/zxktmXHrKs— EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2019