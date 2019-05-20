Авария в Саулкрасты: Mercedes врезался в дерево, водитель скончался на месте

Трагическое ДТП случилось незадолго до 22.00 на главной улице города - Айнажу. Водитель 1985 года рождения врезался в дерево на автомобиле Mercedes Benz. В результате водитель транспортного средства скончался на месте, а пассажир получил травмы и был передан медикам.