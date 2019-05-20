Пн, 20.05.2019
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Авария в Саулкрасты: Mercedes врезался в дерево, водитель скончался на месте

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Иллюстративное фото. Авария

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье вечером, 19 мая, в Саулкрасты машина въехала в дерево, в результате чего погиб водитель и пострадал пассажир. Об этом агентство LETA проинформировали в Госполиции.

Трагическое ДТП случилось незадолго до 22.00 на главной улице города - Айнажу. Водитель 1985 года рождения врезался в дерево на автомобиле Mercedes Benz. В результате водитель транспортного средства скончался на месте, а пассажир получил травмы и был передан медикам. 

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек, в том числе два пешехода и три велосипедиста, свидетельствует информация, предоставленная Госполицией. 

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