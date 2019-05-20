Латвийский баскетболист Родион Куруц нашёл свою любовь за океаном

Латвийский баскетболист Родион Куруц, который выступает в Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) за команду "Бруклин Нетс", начал новые романтические отношения. Об этом свидетельствуют фотографии, которые спортсмен размещает в своих социальных сетях.
В своём Instagram Куруц всё чаще стал публиковать фотографии и видео, на которых можно заметить светловолосую девушку.
Пока что баскетболист не раскрывает имени незнакомки, но очевидно, что пара проводит много времени вместе, путешествует, катается на велосипедах и посещает рестораны.
До этого в Instagram-аккаунте латвийского спортсмена часто появлялись фотографии его собачки породы шпиц.