Пн, 20.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Латвийский баскетболист Родион Куруц нашёл свою любовь за океаном

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Латвийский баскетболист Родион Куруц, который выступает в Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) за команду "Бруклин Нетс", начал новые романтические отношения. Об этом свидетельствуют фотографии, которые спортсмен размещает в своих социальных сетях.

В своём Instagram Куруц всё чаще стал публиковать фотографии и видео, на которых можно заметить светловолосую девушку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пока что баскетболист не раскрывает имени незнакомки, но очевидно, что пара проводит много времени вместе, путешествует, катается на велосипедах и посещает рестораны.

ФОТО: Instagram/ rodionsk17

До этого в Instagram-аккаунте латвийского спортсмена часто появлялись фотографии его собачки породы шпиц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥️

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Missed my buddy💕

A post shared by Rodions Kurucs (@rodionsk17) on

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