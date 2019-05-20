Латвийский баскетболист Родион Куруц нашёл свою любовь за океаном

В своём Instagram Куруц всё чаще стал публиковать фотографии и видео, на которых можно заметить светловолосую девушку.

Пока что баскетболист не раскрывает имени незнакомки, но очевидно, что пара проводит много времени вместе, путешествует, катается на велосипедах и посещает рестораны.

ФОТО: Instagram/ rodionsk17