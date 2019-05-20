В правительстве начинаются дискуссии о налоговой реформе

Комитет по развитию, сформированный партиями правящей коалиции, планирует сегодня начать дискуссии о налоговой реформе.
Депутат Атис Закатистов (KPV LV), который будет руководить работой этого комитета, ранее рассказал, что планируются регулярные встречи по понедельникам, раз в две недели.
Правительство премьер-министра Кришьянса Кариньша ("Новое Единство") решило пока не вносить изменения в налоговую реформу, начатую правительством Мариса Кучинскиса (Союз "зеленых" и крестьян).
По словам министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство") все входящие в правительство партии пришли к общему мнению, что налоги можно менять раз в четыре года, пока действует конкретное правительство и парламент.
"Такой подход заслуживает поддержки, чтобы каждый раз, когда в бюджете не хватает денег, не осуществлялись внезапные налоговые реформы. Руководитель правительства также подчеркнул, что важна преемственность, то есть мы берем на себя предыдущие обязательства - как по бюджету, так и по налоговой сфере. Поэтому мы дадим реформе, начатой предыдущим правительством, три года и потом проведем ее оценку", - рассказал Рейрс.
Планируется, что с начала и до середины 2020 года правительство вместе с социальными партнерами и предпринимательскими организациями будет обсуждать возможные налоговые изменения.
"Сейчас не могу точно сказать, какие изменения ожидаются. Однако вижу отдельные возможные улучшения, которые не оказали бы существенного влияния на предпринимательскую среду. Одним вопросом для обсуждения является учет и уплата налогов на рабочую силу, вторым - вопрос о пожертвованиях негосударственным организациям, которым сейчас сложно привлечь финансирование", - сказал Рейрс.