В правительстве начинаются дискуссии о налоговой реформе

Депутат Атис Закатистов (KPV LV), который будет руководить работой этого комитета, ранее рассказал, что планируются регулярные встречи по понедельникам, раз в две недели.

Правительство премьер-министра Кришьянса Кариньша ("Новое Единство") решило пока не вносить изменения в налоговую реформу, начатую правительством Мариса Кучинскиса (Союз "зеленых" и крестьян).

По словам министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство") все входящие в правительство партии пришли к общему мнению, что налоги можно менять раз в четыре года, пока действует конкретное правительство и парламент.

"Такой подход заслуживает поддержки, чтобы каждый раз, когда в бюджете не хватает денег, не осуществлялись внезапные налоговые реформы. Руководитель правительства также подчеркнул, что важна преемственность, то есть мы берем на себя предыдущие обязательства - как по бюджету, так и по налоговой сфере. Поэтому мы дадим реформе, начатой предыдущим правительством, три года и потом проведем ее оценку", - рассказал Рейрс.

Планируется, что с начала и до середины 2020 года правительство вместе с социальными партнерами и предпринимательскими организациями будет обсуждать возможные налоговые изменения.