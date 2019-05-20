Смартфоны Huawei будут отключены от Android

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у пользователей, которые уже приобрели смартфоны Huawei, но на устройствах перестанет обновляться Android. Об этом передает Reuters со ссылкой на представителей Google.
Ранее СМИ сообщали, что американская корпорация останавливает сотрудничество с китайской компанией Huawei из-за ее внесения в черный список правительством США.
Согласно данным собеседников Reuters, на устройствах Huawei перестанет обновляться Android, а следующие поколения смартфонов компании не получат доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты.
В корпорации добавили, что пытаются разобраться с последствиями решения американских властей.
Сообщается, что компания Huawei пока отказалась от каких-либо комментариев.
Уже несколько стран запретили телекоммуникационным компаниям использовать гаджеты Huawei в мобильных сетях 5G, ссылаясь на проблемы безопасности.
Ранее Министерство торговли США заявило, что планирует внести китайскую компанию Huawei в черный список за "деятельность, которая противоречит национальной безопасности США".