Пн, 20.05.2019
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Смартфоны Huawei будут отключены от Android

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ФОТО: Reuters / Scanpix

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у пользователей, которые уже приобрели смартфоны Huawei, но на устройствах перестанет обновляться Android. Об этом передает Reuters со ссылкой на представителей Google.

Ранее СМИ сообщали, что американская корпорация останавливает сотрудничество с китайской компанией Huawei из-за ее внесения в черный список правительством США.

Согласно данным собеседников Reuters, на устройствах Huawei перестанет обновляться Android, а следующие поколения смартфонов компании не получат доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты.

В корпорации добавили, что пытаются разобраться с последствиями решения американских властей.

Сообщается, что компания Huawei пока отказалась от каких-либо комментариев.

Уже несколько стран запретили телекоммуникационным компаниям использовать гаджеты Huawei в мобильных сетях 5G, ссылаясь на проблемы безопасности.

Ранее Министерство торговли США заявило, что планирует внести китайскую компанию Huawei в черный список за "деятельность, которая противоречит национальной безопасности США".

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