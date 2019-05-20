Остапенко упала в рейтинге на 13 мест. Это её худший результат за два года

В свежем рейтинге лучших теннисисток планета первая ракетка Латвии Анастасия Севастова поднялась на одну позицию и теперь располагается на 12-м месте. Другая латвийская теннисистка Алёна Остапенко опустилась на 13 позиций.
На прошлой неделе Севастова потерпела поражение в первом раунде турнира, который проходил в Риме. Неудачным этот турнир выдался и для Каролины Возняцки, которую латвийская теннисистка обошла в рейтинге.
Остапенко также проиграла в первом круге турнира в Риме, закончив матч преждевременно из-за болей руки. Латвийская теннисистка не смогла защитить 190 рейтинговых очков, и в новом рейтинге откатилась аж на 40-е место.
Так низко Остапенко не была с мая 2017 года, незадолго до триумфа на Открытом чемпионате Франции по теннису. Тогда латвийская теннисистка занимала 47-е место.
На этой неделе обе латвийские спортсменки не участвуют в соревнованиях, а уже на следующей начнётся второй в этом сезоне турнир "Большого Шлема" - Ролан Гаррос.