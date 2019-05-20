Путин отказался поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины

Президент России Владимир Путин не будет отправлять поздравление или звонить Владимиру Зеленскому после его инаугурации 20 мая на посту президента Украины, передает Meduza.
Видео: Инаугурация Владимира Зеленского
"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
На уточняющий вопрос, когда это может произойти, он ответил следующее:
"Я не должен это раскрывать. Первые успехи будут очевидны, если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".
Ранее Кремль уже не раз отказывался поздравлять Зеленского с победой на выборах после официального оглашения результатов голосования.
Напомним, по итогам второго тура выборов президента Украины Зеленский набрал более 73% голосов, тогда как действующий глава государства Петр Порошенко - более 24%.
Фото: Инаугурация Владимира Зеленского