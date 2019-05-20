Путин отказался поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины

Видео: Инаугурация Владимира Зеленского

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

На уточняющий вопрос, когда это может произойти, он ответил следующее:

"Я не должен это раскрывать. Первые успехи будут очевидны, если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".

Ранее Кремль уже не раз отказывался поздравлять Зеленского с победой на выборах после официального оглашения результатов голосования.

Напомним, по итогам второго тура выборов президента Украины Зеленский набрал более 73% голосов, тогда как действующий глава государства Петр Порошенко - более 24%.