"Я бы сдался": Ивлеева показала, как ей идет полицейская форма

Популярная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в полицейской форме.
Рядом с красавицей расположились бойцы спецназа в полном обмундировании.
Первой снимок подруги прокомментировала блогер и певица Ида Галич.
"Полиция! Которой можно меня задержать", - написала девушка.
Подписчики звезды тут же подержали юмористку и продолжили сравнение.
"Единственная полиция, приезду которой рад", "Полиция, о которой можно мечтать", "Я бы сдался", "представляю сколько бы людей заезжало на "15 суток"", "Я девочка, но я бы тоже сдалась", - писали поклонники.
Скорее всего этот кадр был сделан во время съемок сериала "Туристическая полиция", где Настя играет сотрудницу туристической полиции Леру. Премьера картины состоялась 25 февраля на канале "Пятница", 1 марта он был продлен на второй сезон.