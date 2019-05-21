Вт, 21.05.2019
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"Я бы сдался": Ивлеева показала, как ей идет полицейская форма

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Настя Ивлеева

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_

Популярная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в полицейской форме.

Рядом с красавицей расположились бойцы спецназа в полном обмундировании. 

Первой снимок подруги прокомментировала блогер и певица Ида Галич.

"Полиция! Которой можно меня задержать", - написала девушка. 

Подписчики звезды тут же подержали юмористку и продолжили сравнение. 

"Единственная полиция, приезду которой рад", "Полиция, о которой можно мечтать", "Я бы сдался", "представляю сколько бы людей заезжало на "15 суток"", "Я девочка, но я бы тоже сдалась", - писали поклонники. 

Скорее всего этот кадр был сделан во время съемок сериала "Туристическая полиция", где Настя играет сотрудницу туристической полиции Леру. Премьера картины состоялась 25 февраля на канале "Пятница", 1 марта он был продлен на второй сезон. 

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Police

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

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