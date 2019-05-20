Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер". Об этом сообщает здание Meduza.io со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга "Газпром-медиа".
Известно, что Ксения будет создавать программное наполнение телеканала, а также отвечать за несколько проектов. В том числе и развлекательный контент.
Сама Ксения Анатольевна пока свое назначение не комментирует.
Холдинг "Газпром-медиа" управляет 8 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа").
Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), активы в сегменте Интернет (Ruform, ТНТ-Premier), печати (издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс").