Как защитить кожу в сезон загара?
Лето уже так близко, что нам кажется - можно дотянуться до него рукой и уже совсем скоро насладиться летними радостями: долгожданным отпуском, отдыхом на пляже, когда мы вслушиваемся в убаюкивающие звуки морских волн. Однако не нужно забывать о том, что яркое летнее солнце и загар - это настоящее испытание для здоровья нашей кожи!
Не подвергайте риску здоровье своей кожи - заботьтесь о ней в соответствии с погодными условиями и, отправляясь загорать, помните об основных правилах, которые позволят защитить кожу. О том, как это сделать правильно, консультирует специалист по красоте Наталья Гаврильченко.
Открытие сезона загара
После долгих зимних и весенних месяцев мы обычно так скучаем по солнцу, что из года в год повторяем одну и ту же ошибку - слишком резко начинаем загорать, то естьуже в первый раз проводим слишком много времени под интенсивными солнечными лучами и получаем ожоги. Да и солнцезащитный крем в самом начале сезона обычно выбираем неправильно - пользуемся тем же, с которым заканчивали предыдущий сезон.
С чего же начать?
В первую очередь - с выбора правильного солнцезащитного крема.
С началом сезона загара нужно учитывать, что за зиму наша кожа стала более светлой и гораздо более чувствительной к солнечным лучам, поэтому нужно выбрать защитный крем с более высоким уровнем защиты, чем у того, которым мы пользовались в конце лета.
Рекомендуемый уровень защиты людям со светлой и чувствительной кожей - SPF 50.
SPF (sun protection factor), или солнцезащитный фактор, - это число, которое показывает, насколько высока у этого средства степень защиты от солнечных лучей. Чем оно больше, тем сильнее защита. Так, например, средство с SPF 50 защищает кожу от 98% солнечных лучей. Оно рекомендуется людям со светлой кожей и светлыми волосами, а также детям и подросткам.
Защитные средства с SPF 30 подойдут брюнетам с более темной кожей. Более низкий SPF означает, что средство задерживает меньше солнечных лучей, что, в свою очередь, может способствовать ожогу кожи и фотостарению. Поэтому во время загорания не рекомендуется применять солнцезащитный крем с более низким уровнем защиты.
Дневной крем с SPF от 10 до SPF 20 предназначен для тех случаев, когда человек не посещает пляж.
Если большую часть времени он проводит в помещениях и не бывает подолгу на солнце, то для повседневного применения этого может быть достаточно.
Однако нужно помнить, что наша кожа и ее потребности могут сильно отличаться, поэтому средство, которое подходит одному, может совершенно не подойти другому. Вот почему защитный крем нужно выбирать в соответствии с фенотипом своей кожи. Если вы еще не знаете этого, то можете быстро и просто выяснить это в аптеках, записавшись на проверку состояния кожи, или обратившись к своему дерматологу.
Второе - это выбор времени. Еще один важный фактор, который нужно особо учитывать в начале и, желательно, в течение всего сезона загара, - это время, когда вы загораете.
Днем солнечные лучи особенно активны, поэтому самое подходящее время для загара - утром до 10:00 и после 16:00.
Третье - необходимо вооружиться терпением. Нужно быть готовым загорать постепенно. Начните с 10-15 минут и постепенно увеличивайте продолжительность солнечных ванн.
До и после нахождения на солнце
Чтобы подготовить кожу к солнечным ваннам, воспользуйтесь скрабом - он поможет очистить кожу от омертвевших клеток и будет способствовать более равномерному загару. Разумеется, перед загаром нанесите выбранный солнцезащитный крем.
А вот после загара пользуйтесь увлажняющим кремом, обращая особое внимание на такие его ингредиенты, как пантенол и сок листьев алоэ.
Эти компоненты успокоят раздраженную кожу, будут интенсивно увлажнять ее и помогут восстановлению кожи.
Из пищевых добавок сохранить кожу красивой и избежать ее преждевременного старения помогут антиоксиданты - Омега-3, бета-каротин и витамин C. Они станут вашими главными помощниками на пути к красивой и здоровой коже!
Берегите детей от солнца!
Без защиты человеческая кожа может обгореть на солнце в течение 10-20 минут, причем детская кожа обгорает в три раза быстрее, поэтому защищайте кожу ребенка соответствующим солнцезащитный кремом, предназначенным для детской кожи. Кроме того,
детям до трех лет загорать вообще не желательно, так как их кожа еще слишком чувствительна.
Нужно также помнить о своем здоровье: например, люди с кожными заболеваниями могут загорать, только проконсультировавшись с врачом, сердечникам загорать также нежелательно. Пожилые люди тоже должны быть осторожны! Поэтому всегда помните, что загорать нужно с умом и в разумных количествах, нужно также выбирать подходящие защитные средства и в случае любых неясностей консультироваться с фармацевтом или врачом, не пренебрегая своим здоровьем!
Подготовлено в сотрудничестве с BENU Aptieka.