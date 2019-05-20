Как защитить кожу в сезон загара?

Не подвергайте риску здоровье своей кожи - заботьтесь о ней в соответствии с погодными условиями и, отправляясь загорать, помните об основных правилах, которые позволят защитить кожу. О том, как это сделать правильно, консультирует специалист по красоте Наталья Гаврильченко.

Открытие сезона загара

После долгих зимних и весенних месяцев мы обычно так скучаем по солнцу, что из года в год повторяем одну и ту же ошибку - слишком резко начинаем загорать, то естьуже в первый раз проводим слишком много времени под интенсивными солнечными лучами и получаем ожоги. Да и солнцезащитный крем в самом начале сезона обычно выбираем неправильно - пользуемся тем же, с которым заканчивали предыдущий сезон.

С чего же начать?

В первую очередь - с выбора правильного солнцезащитного крема.

С началом сезона загара нужно учитывать, что за зиму наша кожа стала более светлой и гораздо более чувствительной к солнечным лучам, поэтому нужно выбрать защитный крем с более высоким уровнем защиты, чем у того, которым мы пользовались в конце лета.

Рекомендуемый уровень защиты людям со светлой и чувствительной кожей - SPF 50.

SPF (sun protection factor), или солнцезащитный фактор, - это число, которое показывает, насколько высока у этого средства степень защиты от солнечных лучей. Чем оно больше, тем сильнее защита. Так, например, средство с SPF 50 защищает кожу от 98% солнечных лучей. Оно рекомендуется людям со светлой кожей и светлыми волосами, а также детям и подросткам.

Защитные средства с SPF 30 подойдут брюнетам с более темной кожей. Более низкий SPF означает, что средство задерживает меньше солнечных лучей, что, в свою очередь, может способствовать ожогу кожи и фотостарению. Поэтому во время загорания не рекомендуется применять солнцезащитный крем с более низким уровнем защиты.

Дневной крем с SPF от 10 до SPF 20 предназначен для тех случаев, когда человек не посещает пляж.

Если большую часть времени он проводит в помещениях и не бывает подолгу на солнце, то для повседневного применения этого может быть достаточно.

Однако нужно помнить, что наша кожа и ее потребности могут сильно отличаться, поэтому средство, которое подходит одному, может совершенно не подойти другому. Вот почему защитный крем нужно выбирать в соответствии с фенотипом своей кожи. Если вы еще не знаете этого, то можете быстро и просто выяснить это в аптеках, записавшись на проверку состояния кожи, или обратившись к своему дерматологу.

Второе - это выбор времени. Еще один важный фактор, который нужно особо учитывать в начале и, желательно, в течение всего сезона загара, - это время, когда вы загораете.

Днем солнечные лучи особенно активны, поэтому самое подходящее время для загара - утром до 10:00 и после 16:00.