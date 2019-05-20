Полиция начала проверку высказываний кандидата в ЕП. Он предложил расстреливать мигрантов

Представитель Госполиции Вита Гжибовска сказала агентству LETA, что полиция осуждает данные призывы к насилию. В связи с этим была начата ведомственная проверка высказываний кандидата.

Служба госбезопасности негативно оценила высказывания Граудиньша, так как они содержат косвенный призыв к насилию.

В службе госбезопасности указали, что он обратился против конкретной социальной группы, а не народа или расы. Данное действие считается разжиганием социальной вражды и является нарушением Уголовного закона, расследование таких высказываний находится в компетенции Госполиции.

На прошлой неделе во время дискуссии "Выбери будущее" на LTV1, кандидат сказал, что необходимо создать единую армию ЕС, которая даст возможность сэкономить ресурсы. Эйнарс Граудиньш также сказал, что вопрос нелегальной миграции надо решать незамедлительно.

"[..]Все те черные толпы, которые сейчас бесконтрольно бродят по Европе будут посажены в корабли, доставлены в Мальту, Сицилию и потом обратно туда, откуда они пришли. А по всем остальным, которые плывут в нашу сторону[..], мы незамедлительно откроем огонь, если они пересекут границу",- сказал Граудиньш.