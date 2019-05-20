"До центра - 56 евро!": боксер Бриедис шокирован ценами на такси в Риге

Спортсмен поделился фотографией своего партнера по спаррингу в "сторис" в соцсети Instagram. На снимке видно, что его поездка от аэропорта в Риге стоила более 50 евро.

"Отличная реклама для города - партнер по спаррингу прилетел в Ригу и за такси от аэропорта до центра заплатил 56,41 евро! Спасибо за приведенную в порядок отрасль, Министерство сообщения!", - прокомментировал фотографию Бриедис.

ФОТО: Скриншот

Менеджер спортсмена Раймонд Зепс рассказал порталу TVNET, что партнер Бриедиса по спаррингу сел в такси, которое было первым в очереди. За рулем автомобиля была женщина, которая отвезла его до центра столицы за неадекватную сумму.

"Нам нужно покрыть расходы партнера Бриедиса по спаррингу. Когда он дал нам чек, мы удивились. По телефону еще говорили, что сумма должна была составлять каких 20 евро", - рассказал Зепс.

Партнер по спаррингу летел из Великобритании. Как указал менеджер, боксер вовремя не подумал о валютном курсе - сколько составляет один евро по отношению к фунту стерлингу.

Как сообщалось ранее, после многих аналогичных инцидентов министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отправил письмо нескольким ответственным госучреждениям, призывая их решить "проблему такси" в рижском аэропорту.