Сборная Латвии забросила четыре шайбы в ворота Швеции, но всё равно проиграла

Уже в начале матча шведы начали уверенно хозяйничать и спокойно перепасовываться между собой. Первый опасный бросок был нанесён также по нашим воротам, но от пропущенного гола спасла штанга ворот, в которых находился Кристерс Гудлевскис.

В середине первого периода Оскар Батня получил удаление и шведы тут же реализовали численное большинство. Автором гола стал 20-летний Элиас Петтерссон.

В оставшееся время шведы продолжали сохранять быстрый темп игры, а латвийские хоккеисты - играть от обороны и надеяться на контратаки.

Второй период также начался с активных действий шведских хоккеистов, которые прессинговали ворота Гудлевскиса. На протяжении нескольких минут шведы чуть ли не "поселились" около наших ворот, а сборная Латвии отбивалась изо всех сил.

Непонятно было, как подопечные Боба Хартли планировали выйти из этого положения. Тем не менее, заработав численное большинство на 8-й минуте второго периода, братья Букартсы провели отличную комбинацию, которая завершилась красивым и точным броском Роберта.

Шведы буквально в следующей атаке вновь проверили на прочность штангу ворот латвийской сборной. На 14-й минуте скандинавской команде вновь удалось выйти вперёд - сильным и точным броском отметился Адриан Кемпе. В оставшееся время шведы продолжали контролировать ход встречи и не позволяли латвийским хоккеистам организовать опасную атаку.

Галерея: Швеция - Латвия

Самым результативным получился третий период. Уже на 2-й минуте Маттиас Экхольм отправил шайбу в собственные ворота. Последним из латвийских игроков к шайбе прикоснулся Роберт Букартс, но которого и был записан гол.

Три минуты спустя сборная Латвии впервые в матче вышла вперёд - Рихард Букартс прошёл сквозь шведскую защиту, начал терять равновесие и тут как тут оказался Янис Якс, который и отправил шайбу в ворота.

Пропущенная шайба немного остудила шведских хоккеистов, которые какое-то время выглядели растерянными. Тем не менее, шведам удалось прийти в себя и сравнять счёт в матче. Автором третьего гола в ворота Кристерса Гудлевскиса стал Антон Ландер. Минуту спустя Патрик Хёрнквист вновь вывел Швецию вперёд.

За 3 минуты до конца основного времени Роберт Букартс оформил хет-трик в матче и подарил латвийским болельщикам надежду. В оставшееся время латвийские хоккеисты продолжали идти вперёд и пытались вырвать победу в основное время, но вместо этого пропустили в пустые ворота, так как Гудлевскис был заменен на шестого полевого игрока.

Во вторник, 21 мая, сборная Латвии проведёт последний матч на чемпионате мира. Нашим соперником станет команда Норвегии. К сожалению, этот матч уже ни на что не влияет, так как Латвия потеряла шансы на выход в 1/4 финала.

Видео: Лучшие моменты матча

Франция - Великобритания 3:4

Сборная Великобритании одержала свою первую победу на ЧМ-2019. По ходу матча британцы уступали со счётом 0:3, но смогли сравнять и вырвать победу в овертайме. Франция проиграла все семь матчей на чемпионате мира и покинет элитный дивизион.

Счёт в матче был открыт лишь во втором периоде. Авторами голов стали французы Саша Трей и Антони Реш, который оформил дубль. Британцы тут же принялись отыгрываться и уже к 46-й минуте сравняли счёт - голы на счету Роберта Дауда, Марка Хэммонда и Роберта Фармера. В овертайме победу Великобритании принёс Бен Дэвис.