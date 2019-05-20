ЕСПЧ начал судопроизводство по делу "Мартинсонс против Латвии"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в конце апреля начал судопроизводство по делу "Мартинсонс против Латвии", по которому подозреваемый по делу закупках муниципального Rīgas satiksme предприниматель Марис Мартинсонс обратился в суд в связи с примененным к нему в качестве меры пресечения в начальной фазе расследования арестом, сообщил агентству LETA его адвокат Дидзис Вилемсонс.
На какую дату назначено рассмотрение дела в ЕСПЧ, защите пока неизвестно.
Адвокаты Мартинсонса обратились в ЕСПЧ, так как считают, что их клиент был арестован необоснованно - инкриминируемое ему преступление было им неясно.
Как сообщалось ранее, уголовный процесс, который ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.
2 апреля суд Видземского предместья Риги постановил освободить под залог в размере 500 000 евро арестованного в начале декабря 2018 года подозреваемого по делу о закупках Rīgas satiksme Мартинсонса