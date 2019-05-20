ЕСПЧ начал судопроизводство по делу "Мартинсонс против Латвии"

На какую дату назначено рассмотрение дела в ЕСПЧ, защите пока неизвестно.

Адвокаты Мартинсонса обратились в ЕСПЧ, так как считают, что их клиент был арестован необоснованно - инкриминируемое ему преступление было им неясно.

Как сообщалось ранее, уголовный процесс, который ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.