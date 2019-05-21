Латвийские дизайнеры открыли ретроспективную фотовыставку RIGA FASHION WEEK

На протяжении многих десятилетий модные тенденции за "железным занавесом" освещали представители Рижского дома моделей и журнал "Ригас модес". После восстановления независимости произошло несколько значимых, получивших широкий резонанс событий, однако

в 2004 году Балтийская федерация моды возобновила традицию проведения модных показов на регулярной основе, учредив Рижскую неделю моды, или RIGA FASHION WEEK,

продолжая и ныне укреплять имидж Риги как столицы моды Балтийского региона.

Местом проведения выставки символично был выбран торговый центр Galerija Centrs. Именно это место, с тех пор как в 30-х годах прошлого века здесь находился Экономический магазин армии (первый универмаг в Риге), всегда служило местом торговли модными товарами и делало моду доступной не только для представителей высшего общества, но и для других слоев населения. Сегодня же Galerija Centrs считается одним из самых важных центров моды в Риге.

"Мы очень довольны достигнутым за эти 15 лет, однако еще большие цели поставили перед собой на следующий период.

О выставке, посвященной Рижской неделе моды, мы мечтали давно. И символично, что организовать ее удалось именно в честь 30-го юбилейного сезона RIGA FASHION WEEK",

- признается президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

ФОТО: Пресс-фото

Любой желающий, ознакомившись с фотографиями из архива Рижской недели моды и архивов фотографов и дизайнеров моды на этой выставке, может заглянуть за кулисы латвийской моды, познакомиться с дизайнерами и их творчеством, а также увидеть наряды, которые являются образцом характерного латвийского стиля и формируют отличительный образ латвийской индустрии моды на международном уровне.

Снимки дополнены короткими рассказами дизайнеров, повествующих о достигнутых целях, тенденциях и профессиональном росте.

В текстах особое внимание уделяется также значимости модной фотографии и специфике моды в контексте искусства.

Экспозицию составляют фотографии нарядов таких латвийских дизайнерских марок как: Agnese Narņicka, Alexander Pavlov, Amoralle, Aristocrat Kids, Anita Altmane, Anna Led, Artis Štamgūts un Indra Komarova, Asnāte Smeltere, Baiba Ripa, Dace Bahmann, Dāvids, Fyodor Golan, Gints Bude, INCH2, Jānis Šnē, Katya Katya London, Keta Gūtmane, Līga Banga, M-Couture, MAREUNROL’S, Narciss, Natalija Jansone, Nolo, One Wolf, Public Makes Image, QooQoo, Recycled LV, Talented.

Фотогалерея: Латвийские дизайнеры открыли ретроспективную фотовыставку RIGA FASHION WEEK

Авторы фотографий: Аркадий Глухих, Вика Аниско, Дмитрий Бабушкин, Марк Литвяков.

Куратор выставки: Анете Агнета Кришьянова.

Выставка организована благодаря поддержке Государственного фонда культурного капитала, т/ц Galerija Centrs и Dizaina Drukas studija.

Выставку поддержали: LAVAZZA - официальный кофе Riga Fashion Week, игристое вино Scavi & Ray и ресторан Gan Bei.