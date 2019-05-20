"Не вешайте на стены моих портретов": ключевые моменты речи Зеленского

Видео: Инаугурация Владимира Зеленского

Пообещал украинцам счастье

Новый президент Украины заявил, что сделает все для счастья народа.

"Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я так чувствовал сердцем. Это была не только моя работа, это была моя миссия. В следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали", - подчеркнул Зеленский.

Посоветовал правительству думать о следующих поколениях

Политик процитировал Рональда Рейгана, а также попросил некомпетентных членов правительства добровольно уйти в отставку.

"Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал американским президентом: "Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема". Это просто цитата. Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что ничего нельзя сделать. Это неправда, можете: вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил он.

Пообещал вернуть Донбасс и Крым

Зеленский вновь подчеркнул, что региона Крыма и Донбасса являются украинскими.

"И Крым, и Донбасс — это украинская земля. Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное — людей. И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши. Они украинцы", - отметил политик.

Распустил Верховную раду

Заявление Зеленского о роспуске украинского парламента стало одним из основных моментов в его речи, привлекшим к себе больше всего внимания.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - заявил он.

Объявил о готовности к началу диалога с Россией

Новый глава Украины подчеркнул, что готов на любые действия для прекращения военного конфликта в восточной части страны. Зеленский не исключил начала переговоров с властями РФ.

"Меня часто спрашивали: а на что вы готовы для остановки огня? Странный вопрос! А на что вы, украинцы, готовы? Я готов даже потерять свой пост, только чтобы наступил мир. История несправедлива, это правда.

Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но я уверен, что началом этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Следующее, с чем предстоит иметь дело, — вернуть территории, хотя нельзя утратить то, что и так свое. Но нам нужно возвращать не только территории, но и людей", - указал он.

Один закон принял, один — отменил

Зеленский пожелал, чтобы депутаты Верховной рады лишились своей неприкосновенности.

"Я прошу вас отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении. Также прошу освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе", — заявил президент депутатам.

"Уволил" несколько государственных должностных лиц

Политик назначил определенный срок, в который упомянутые лица нужно будет отстранить от должностей.

"Прошу уволить главу СБУ, генпрокурора Украины, министра обороны Украины. У вас на это два месяца", - отметил он.

Попросил не создавать культ личности

Зеленский попросил парламентариев не вешать в своих кабинетах его портретов, вместо них он предложил разместить там фотографии семей депутатов, чтобы они "смотрели на своих детей, принимая законы".

"Мое избрание доказывает, что граждане устали от системных политиков. Мы создаем страну других возможностей, где есть честные, прозрачные правила игры и закон один для всех. Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент не идол, президент — это не портрет", - заявил Зеленский.

После официального вступления Зеленского на должность президента Украины министр обороны Степан Полторак написал заявление об увольнении, фото которого он опубликовал на своей странице в Facebook.

Также заявление об уходе с должности подал министр иностранных дел Павел Климкин.

Галерея: инаугурация Владимира Зеленского