Футбол с Владимиром Ивановым: Охота за скальпами продолжится на стадионе "Аркадия"

И, прежде всего, это игры в Риге и Даугавпилсе в среду, когда лидеры "Вирслиги" еще раз проверят состоятельность двух главных выскочек сезона. Но еще во вторник судьи выведут на стеклянную траву средней школы "Ханзас" и спортивной базы в Елгаве "Метту" - "Лиепаю" и "Елгаву" - "Спартак" соответственно.

Матч в Елгаве станет типичной разборкой в середине турнирной таблицы. "Спартак" пропускал предыдущий тур, потому у команды Нунцио Дзаветтьери было больше времени на восстановление. "Елгава" откровенно слабо провела матч в Лиепае, где прервалась ее беспроигрышная серия из пяти встреч.

Домашний поединок с юрмалчанами - очень подходящий момент, чтобы вернуться Марьяну Пахарю со своим коллективом на привычные рельсы. Помешать им может, разве что... генеральный директор "Спартака" Эдгар Гаурач.

И пусть он играет непостоянно, а если и выходит на поле, то 90 минут для него это все равно каторга, мастерство, как говорится, не пропьешь. Нападающий, который в свое время выходя на матч в форме сборной Латвии, забивал по три мяча, сегодня далек от оптимальной формы, потому что у него теперь другие обязанности. А жаль.

Эдгар Гаурач ФОТО: Mārtiņš Jankovskis

Более чем уверен, что вся его нынешняя хозяйственная деятельность в клубе крадет у нас яркого форварда и неординарного мастера. Так и не реализовав себя в Италии, он отправился покорять Россию, Румынию и Швейцарию. Не везде у него получалось, но в свои 31 он мог бы еще порезвиться в чемпионате Латвии. Удается это ему редко, а если он и появляется в составе своей команды - пощады не ждите: ни судьи, ни соперники. Что не гол в его исполнении, то шедевр. В "Вентспилсе" подтвердят.

"Метта" против "Лиепаи" - это шанс для Андрея Карпова, который на посту главного тренера "меттовцев" продолжает заменять дисквалифицированного Андриса Рихертса, увести команду с последнего места.

По факту - это дуэль аутсайдеров, но если рижане к такой роли давно привыкли, "Лиепая" - точно нет. Так что команда Александра Старкова, напоминающая сегодня рыбу, выброшенную на берег Балтийского моря, однозначно едет в Ригу за тремя очками.

В среду болельщиков ждут еще два интереснейших поединка. Застрявший где-то в глубине турнирной таблицы "Вентспилс" постарается повторить то, что несколькими днями ранее на даугавпилсском стадионе "Целтниекс" сделала "Рига" (столичный клуб без особой нервотрепки разнес новичка высшей лиги со счетом 3:0).

"Вентспилсу" сейчас очень нужны очки и, главное, победы. Нужны как глоток свежего воздуха. Но и "Даугавпилс", убежден, не собирается раньше времени выбрасывать белый флаг. А еще этот матч станет дуэлью двух лучших снайперов "Вирслиги" Вугара Аскерова и Тосина Айегуна (у обоих - по 6 забитых мячей). Чье бомбардирское чутье на этот раз окажется острее?

Вугар Аскеров ФОТО: optibetvirsliga.lv

Именно в этом туре для у резво стартовавшего РФШ (семь побед кряду), но затем резко сдавшего, появляется возможность стать единоличным лидером первенства ("Рига" Михаила Конева пропускает этот тур). Для этого буксующий "клуб пенсионеров" (такую формулировку, говоря о своей команде, на днях применил наставник рижан Вальдас Дамбраускас) необходимо на натуральном газоне "Аркадии" обыгрывать "Валмиеру" (начало матча - в 19.45).

Сделать это будет не так уж просто хотя бы потому, что как раз "Валмиера" образца 2019 года - главный возмутитель спокойствия. Прошлогоднему аутсайдеру чемпионата Латвии дали палец, а он, как оказалось, укусил по локоть.

Гости, идущие на третьем месте в турнирной таблице (у "Валмиеры" - 18 очков и отставание на четыре балла по потерянным очкам от идущих впереди "Риги" и РФШ), продолжают охоту за скальпами фаворитов (в четырех матчах с теми же "Ригой" и "Вентспилсом" команда Тамаза Пертии ни разу не проиграла).