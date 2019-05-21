Канада разгромила Данию. Италия выбила из элиты Австрию

Хоккеисты сборной Канады разгромили Данию, а Италия в серии буллитов оказалась сильнее Австрии.
Канада - Дания 5:0
Сборная Канады выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира по хоккею. На этот раз североамериканские хоккеисты разгромили Данию.
Канадцы очень быстро начала забивать и уже к середине первого периода вели со счётом 3:0. Голами отметились Пьер Люк Дюбуа, Джаред Макканн и Джонатан Маршессо.
Во втором и третьем периодах канадцы отправили в ворота Дании ещё по одной шайбе. Оба раза гол забил Сэм Райнхарт.
Видео: Лучшие моменты матча
Австрия - Италия 3:4
Матч Австрии и Италии завершился в серии буллитов. Для итальянцев эта победа стала первой на турнире, но она позволила команде сохранить место в элите и выбить оттуда Австрию. Интересно, что Италия сохранила место в элите с разницей шайб 5:48.
Счёт в матче открыл Энтони Бордадо, который вывел Италию вперёд. В конце первого периода австрийцы сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Манэуля Ганаля и Михаэля Раффля.
Во втором периоде Симон Костнер и Марко Роса вновь вывели Италию вперёд, на что австрийцы ответили голом Раффля, который оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было, а в серии буллитов сильнее оказалась Италия.
Видео: Лучшие моменты матча
Таким образом, определились все четвертьфиналисты чемпионата мира 2019 года по хоккею. От группы "А" в 1/4 финала сыграют команды Канады, США, Финляндии и Германии. От группы "В" - Швеция, Россия, Чехия и Швейцария.