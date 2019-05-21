Канада разгромила Данию. Италия выбила из элиты Австрию

Канада - Дания 5:0

Сборная Канады выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира по хоккею. На этот раз североамериканские хоккеисты разгромили Данию.

Канадцы очень быстро начала забивать и уже к середине первого периода вели со счётом 3:0. Голами отметились Пьер Люк Дюбуа, Джаред Макканн и Джонатан Маршессо.

Во втором и третьем периодах канадцы отправили в ворота Дании ещё по одной шайбе. Оба раза гол забил Сэм Райнхарт.

Видео: Лучшие моменты матча

Австрия - Италия 3:4

Матч Австрии и Италии завершился в серии буллитов. Для итальянцев эта победа стала первой на турнире, но она позволила команде сохранить место в элите и выбить оттуда Австрию. Интересно, что Италия сохранила место в элите с разницей шайб 5:48.

Счёт в матче открыл Энтони Бордадо, который вывел Италию вперёд. В конце первого периода австрийцы сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Манэуля Ганаля и Михаэля Раффля.

Во втором периоде Симон Костнер и Марко Роса вновь вывели Италию вперёд, на что австрийцы ответили голом Раффля, который оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было, а в серии буллитов сильнее оказалась Италия.

Видео: Лучшие моменты матча