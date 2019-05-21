Из-за бюрократии и ошибки работодателя семью мигрантов выдворили из Швеции

Семья Ходжи из Албании живет на севере Швеции уже с 2013 года, однако сейчас семья вынуждена уехать, так как отец семьи Гентайн Ходжа не получил продление разрешения на работу.

Мужчина указал шведским СМИ, что разрешение на работу ему не продлили, так как работодатель своевременно не выплатил ему всю компенсацию за отпуск, пояснив действия трудностью с финансами.

Мужчина считает, что сложилась ситуация, в которой его вины нет.

"Мой младший сын родился в Швеции, почему ему нельзя здесь вырасти? Я не сделал ничего неправильного", - указал Ходжа.

Шведские законы устанавливают, что работающие, которым в год полагается 25 дней отпуска, только пять из этих дней могут не использовать в конкретный год. Все остальные неиспользованные дни отпуска, превышающие лимит, работодатель должен конвертировать в деньги, выплачиваемые работнику.

Всего Ходжа не использовал 58 дней отпуска, которые накопил за три года.

Работодатель своевременно не выплатил компенсацию за эти дни, что негативно повлияло на решение о продлении разрешения на работу.

Через несколько дней после решения миграционной службы не продлевать разрешение, работодатель все свои обязательства выполнил полностью, однако служба решение не изменила.

В 2017 году в Швеции вступили в силу новые законы, устанавливающие, что разрешение на работу не аннулируется лишь в том случае, если были допущены небольшие ошибки в выполнении всех требования.

Комментируя аннулирование разрешения на работу для Ходжи, служба отметила, что 58 неиспользованных дней отпуска нельзя считать небольшим нарушением.

Чтобы получить новое разрешение на работу, Ходжа должен подать на него заявку в Албании.

Это означает, что мужчине придется покинут как работу, так и жилье, чтобы поехать обратно на родину и начать прохождение формальностей заново.