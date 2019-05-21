Наряд дня: Кейт Миддлтон в стильных брюках необычной длины
В отличие от привычных костюмов, в которых герцогиня Кембриджская обычно появляется на официальных мероприятиях, этот наряд - словно глоток свежего воздуха. Стильный и в то же время очень удобный.
Накануне официального открытия выставки Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show в Лондоне там побывала Кейт Миддлтон, имеющая самое прямое отношение к ее организации.
Герцогиня была одета в широкие брюки-кюлоты песочного цвета, белую блузку M.i.h Jeans и кеды Superga. Смотрите, как здорово!