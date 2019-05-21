Вт, 21.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Наряд дня: Кейт Миддлтон в стильных брюках необычной длины
Класс!

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ФОТО: EPA/Scanpix

В отличие от привычных костюмов, в которых герцогиня Кембриджская обычно появляется на официальных мероприятиях, этот наряд - словно глоток свежего воздуха. Стильный и в то же время очень удобный. 

Накануне официального открытия выставки Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show в Лондоне там побывала Кейт Миддлтон, имеющая самое прямое отношение к ее организации.

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Герцогиня была одета в широкие брюки-кюлоты песочного цвета, белую блузку M.i.h Jeans и кеды Superga. Смотрите, как здорово!

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

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