Гораздо выгоднее помидоров: на полигоне в Гетлини задумались о выращивании марихуаны

Он указал, что дополнительные способы деятельности предприятие ищет, так как в процессе переработки отходов появляется энергия, которую другим способом использовать нельзя. В прошлом году в результате переработки Getliņi EKO получили 24 гигаватт-час (GWH) теплоэнергии и 31 GWH электроэнергии, поэтому предприятие оборудовало теплицы.

Стиранс поясняет, что выращивание медицинской марихуаны позволило бы избежать обвинений в искажении конкуренции на рынке овощей.

"К сожалению, с нашими теплицами так: если в последнюю очередь нам не выделят деньги из фондов ЕС, мы будем вынуждены или закрыть их или сдавать другим предприятиям. Пусть наши помидоры и вдвое дороже, чем другие, мы все равно искажаем конкуренцию. Таким образом, в нашем помидорном хозяйстве сложилась ситуация, что сегодня есть как есть, а завтра его могут закрыть", - сказал он, добавив, что в отличие от овощей оборот лечебной марихуаны строго регулируется и предназначен для рынка, у которого нет большой связи со свободной конкуренцией.

Он рассказал, что недавно на предприятии гостили эксперты из Дании, которые и ознакомили с возможностями выращивания медицинской марихуаны.

Несмотря на то, что в Латвии оборот медицинской марихуаны не разрешен, с этого года он разрешен в Литве и Еврокомиссию призвали разработать условия легального оборота медицинской марихуаны.

"У нас есть Grindeks, Olainfarm - зачем исходный материал покупать, если мы можем произвести сами? В конце концов она для установленных диагнозов считается лучшим исходным материалом для обезболивающих, так как она природна.

У нас как у производителя от этого была бы совсем иная отдача, чем от помидоров. В этом случае значительно выросли бы и расходы, так как необходим очень строгий контроль безопасности, документация, но потенциальные доходы все равно все это отобьют", - признал Стиранс.