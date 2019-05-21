Баранник обещает не назначать в правление RTAB "политическое лицо"

Он сообщил, что созвано собрание акционеров учреждения, чтобы назначить нового члена правления. 70% RTAB принадлежит Рижской думе, а авиакомпании "airBaltic", Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов и Латвийской ассоциации турагентств - по 10% каждой.

Как сообщалось, 5 апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.