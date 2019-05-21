Баранник обещает не назначать в правление RTAB "политическое лицо"

Вице-мэр Риги, держатель долей капитала Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Вадим Баранник заявил, что в правление RTAB не будет назначено "политическое лицо".
Он сообщил, что созвано собрание акционеров учреждения, чтобы назначить нового члена правления. 70% RTAB принадлежит Рижской думе, а авиакомпании "airBaltic", Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов и Латвийской ассоциации турагентств - по 10% каждой.
Как сообщалось, 5 апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.
К члену правления RTAB Вите Ермоловиче KNAB применило запрет занимать должность, другой член правления Максим Толстой известил KNAB о выданном ему листе нетрудоспособности. Таким образом, единственным членом правления RTAB остается Гунтар Гринвалдс, и это означает, что правление не может принимать решения.