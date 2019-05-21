Вт, 21.05.2019
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Видео: Роналду случайно ударил сына кубком по голове

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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

ФОТО: MASSIMO PINCA/REUTERS/SCANPIX

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отпраздновал вместе с командой чемпионство Италии.

Во время празднования произошёл курьёз. На поле к португальцу вышли мать футболиста, невеста и сын. Роналду собирался сделать совместное фото с семьёй, но не удержа кубок в руках и случайно ударил им по голове своего сына. Чуть не досталось и невесте португальца Джорджине Родригес.

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