Видео: Роналду случайно ударил сына кубком по голове

Во время празднования произошёл курьёз. На поле к португальцу вышли мать футболиста, невеста и сын. Роналду собирался сделать совместное фото с семьёй, но не удержа кубок в руках и случайно ударил им по голове своего сына. Чуть не досталось и невесте португальца Джорджине Родригес.