Видео: Роналду случайно ударил сына кубком по голове

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отпраздновал вместе с командой чемпионство Италии.
Во время празднования произошёл курьёз. На поле к португальцу вышли мать футболиста, невеста и сын. Роналду собирался сделать совместное фото с семьёй, но не удержа кубок в руках и случайно ударил им по голове своего сына. Чуть не досталось и невесте португальца Джорджине Родригес.
Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware 😅 pic.twitter.com/udrfx99Jp5— ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2019