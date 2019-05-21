Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Макгрегор подписал фотографию текстом "правильный русский", а также сопроводил фразой из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". При чём ирландец сделал это на русском языке, написав "Рукописи не горят".

Напомним, что в апреле Макгрегор одобрил драку Овечкина с соотечественником Андреем Свечниковым во время плей-офф Кубка Стэнли. Тогда ирландец также назвал Овечкина "правильным русским" и выразил желание встретиться с ним.