Вт, 21.05.2019
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Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

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Конор Макгрегор и Александр Овечкин

ФОТО: twitter.com/TheNotoriousMMA

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор выложил в своем Твиттере фотографию с хоккеистом сборной России Александром Овечкиным.

Макгрегор подписал фотографию текстом "правильный русский", а также сопроводил фразой из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". При чём ирландец сделал это на русском языке, написав "Рукописи не горят".

Напомним, что в апреле Макгрегор одобрил драку Овечкина с соотечественником Андреем Свечниковым во время плей-офф Кубка Стэнли. Тогда ирландец также назвал Овечкина "правильным русским" и выразил желание встретиться с ним.

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