Вт, 21.05.2019
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Умер трехкратный победитель "Формулы-1" легендарный Ники Лауда

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Ники Лауда

ФОТО: HEINZ-PETER BADER/REUTERS/LETA

Австрийский предприниматель и трёхкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет.

В конце лета 2018 года Лауда успешно прошёл операцию по трансплантации лёгких, а также был выведен из состояния искусственной комы. В начале 2019 года Лауда вновь оказался в больнице из-за гриппа. В последние дни СМИ писали о том, что австрийцу проводили диализ почек в Швейцарии.

В 1976 году Лауда попал в серьёзную аварию на трассе в Нюрбурге. Машина Лауды сорвалась с трассы, ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу. В машину с Лаудой на большой скорости врезался ехавший сзади Брет Ланджер. Лауда оказался зажат между обломками и находился в горящей машине на протяжении 55 секунд. Всё это время гонщик был в сознании и вдыхал токсичные продукты горения.

После того как его извлекли из автомобиля, Лауда даже пытался встать, но позже в больнице впал в кому, и врачи сомневались в том, что он выживет.

Лауда не только выжил, но и вернулся в гонки спустя всего шесть недель после аварии. На его голове и лице осталось множество шрамов, которые гонщик всегда прикрывал красной кепкой, которая стала одним из узнаваемых публикой атрибутов.

В 2013 году на экраны вышла спортивно-историческая драма "Гонка", которая была основана на реальной истории противостояния Ники Лауды и Джеймса Ханта. Главные роли исполнили Крис Хемсворт и Даниэль Брюль.

После возвращения в гонки, Лауда ещё дважды становился чемпионом мира - в 1975 и 1984 годах.

"Быстрое возвращение было частью моей стратегии, чтобы не сидеть дома и не думать о том, почему это случилось со мной", - рассказывал Лауда.

Завершив карьеру, Лауда не покинул автоспорт. Он стал комментировать гонки "Формулы-1" для немецкого телеканала RTL, а потом стал исполнительным директором Mercedes AMG.

Ники Лауда

ФОТО: AFP/SCANPIX

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