Умер трехкратный победитель "Формулы-1" легендарный Ники Лауда

В конце лета 2018 года Лауда успешно прошёл операцию по трансплантации лёгких, а также был выведен из состояния искусственной комы. В начале 2019 года Лауда вновь оказался в больнице из-за гриппа. В последние дни СМИ писали о том, что австрийцу проводили диализ почек в Швейцарии.

В 1976 году Лауда попал в серьёзную аварию на трассе в Нюрбурге. Машина Лауды сорвалась с трассы, ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу. В машину с Лаудой на большой скорости врезался ехавший сзади Брет Ланджер. Лауда оказался зажат между обломками и находился в горящей машине на протяжении 55 секунд. Всё это время гонщик был в сознании и вдыхал токсичные продукты горения.

RiP - LEGEND #lauda



1 August 1976, 1yr after winning first title, he suffered 3rd degree burns to his head and damaged his lungs after his vehicle burst into flames.

He was given the last rites in hosp but made a miraculous recovery and returned to racing, just 40 days later. pic.twitter.com/ddWvI16rqy — 🅷🆄🅶🅷 🅺🅴🅸🆁 ✌🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 (@HughKeir) May 21, 2019

После того как его извлекли из автомобиля, Лауда даже пытался встать, но позже в больнице впал в кому, и врачи сомневались в том, что он выживет.

Лауда не только выжил, но и вернулся в гонки спустя всего шесть недель после аварии. На его голове и лице осталось множество шрамов, которые гонщик всегда прикрывал красной кепкой, которая стала одним из узнаваемых публикой атрибутов.

В 2013 году на экраны вышла спортивно-историческая драма "Гонка", которая была основана на реальной истории противостояния Ники Лауды и Джеймса Ханта. Главные роли исполнили Крис Хемсворт и Даниэль Брюль.

После возвращения в гонки, Лауда ещё дважды становился чемпионом мира - в 1975 и 1984 годах.

"Быстрое возвращение было частью моей стратегии, чтобы не сидеть дома и не думать о том, почему это случилось со мной", - рассказывал Лауда.

Завершив карьеру, Лауда не покинул автоспорт. Он стал комментировать гонки "Формулы-1" для немецкого телеканала RTL, а потом стал исполнительным директором Mercedes AMG.