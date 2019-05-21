Ирландия: Обвиняемая в убийстве гражданка Латвии рассказала, почему вымыла орудие убийства

Женщина по-прежнему отрицает свою вину и заявляет, что лишь защищалась во время нападения.

Обвиняемой пришлось опровергать утверждение прокурора, что орудие убийства - нож, позднее найденный в кухонном шкафчике - она помыла, так как знала, что убила своего партнера и хотела избавиться от следов крови, по которым возможно установить ДНК.

Напомним, 48-летняя латышка Инга Озолиня обвиняется в убийстве ее партнера Андриюса Пуки более двух лет назад. Мужчина умер от колотой раны в грудь.

На суде показания дал детектив Стюарт Битти, который утверждал, что после инцидента многократно допрашивал обвиняемую.

В последний раз женщине показали результаты посмертной экспертизы жертвы. Они свидетельствуют, что нож вошел в грудь мужчины на 20 сантиметров, а в подмышку - на 13 сантиметров.

Озолиня пояснила, что, возможно, нож попал в грудь жертвы в момент, когда мужчина пытался вывернуть ей руку, чтобы отнять оружие, в то же время он прижимал ее к земле. О ране в подмышку она сказала, что это шокирующе, но, возможно, Пука случайно поранил себя сам.

Обвиняемая утверждала, что взяла нож без умысла причинить жертвы травмы или убить.

"Он напал, я к нему не приближалась. Я думаю, он зарезался, когда мы боролись на кухне!"

Когда обвинение выдвинуло утверждение, что Озолиня вымыла нож, чтобы скрыть следы ДНК, она это категорически опровергла.

"Когда я его мыла, я не думала о ранах или чем-о подобном. Я просто решила закончить мытье посуды", - сказала она, добавив, что находилась в состоянии шока.

На утверждение, что она была в шоке, потому что только что убила своего партнера, женщина ответила: "Нет, я не знала,что он ранен".

Озолиня пояснила, что поняла это лишь после того, как нашла мужчину лежащим на полу.