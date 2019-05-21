5 самых слабых знаков Зодиака

Все люди отличаются уникальными особенностями и имеют как сильные, так и слабые стороны. Однако у кого-то слабостей немного больше, чем у других. Вот пять таких знаков Зодиака, по мнению астрологов.

1. Рыбы

Возглавляют этот список Рыбы. Они любят растрачивать свое время и силы на пустяки, а на что-то более серьезное их попросту уже не хватает. Некоторые Рыбы предпочитают перекладывать ответственность на других, лишь бы самим ничего не делать.

Кроме того, Рыбы любят "грузить" себя по мелочам, придавая огромное значение несущественным проблемам, делая из себя жертву.

Такими действиями они чаще всего не вызывают жалость окружающих, а только вредят сами себе. Представители данного знака Зодиака любят страдать и лениться больше, чем все остальные.

2. Близнецы

На втором месте среди самых слабых знаков располагаются Близнецы. Представители этого созвездия не умеют быть самостоятельными. Они всегда рассчитывают на других, просят о помощи и нуждаются в поддержке. Люди - это их источник энергии и сил, без которых они попросту не могут существовать.

Близнецам требуется больших усилий, чтобы взяться за новые дела, а еще сложнее им дается менять свою жизнь.

Если уж они и взялись за что-то новое, то, конечно, попросят о помощи окружающих, потому что без поддержки просто не могут дышать.

3. Скорпион

Третьим по списку следует Скорпион. Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, слишком скрытны и скупы на эмоции. Окружающие редко могут понять, о чем думают и что чувствуют Скорпионы. Им проще скрывать свои настоящие чувства, прятать их глубоко внутри, но до поры до времени.

Из-за того что представители данного знака не показывают свои истинные эмоции, у близких к ним появляется жалость, сострадание,

которые тут же улетучиваются, стоит только Скорпиону показать свой не всегда приятный характер.

4. Телец

На четвертом месте Телец. Тельцы не любят перемен, они зависимы от постоянства и не желают менять свою жизнь даже в мелочах. Эти люди не просто боятся, они ненавидят принимать спонтанные решения и оказываться в непредвиденных ситуациях.

Представители этого знака всегда знают наперед все события, которые будут происходить в их жизни, и живут по сценарию.

Если вдруг что-то пошло не по плану, Тельцы относятся к этому с негативом. Менять свою жизнь и отклоняться от курса попросту не для них.

5. Рак

Завершает список самых слабых знаков Рак. Люди, родившиеся под покровительством Рака, чересчур чувствительны и ранимы. Любое неверное слово и замечание, сказанное в их адрес, воспринимается с обидой.

Раки близко к сердцу принимают слова и поступки всех без исключения, даже посторонних.

Для представителей этого знака критика - злейший враг, из-за которого они готовы залезть в свой панцирь и не вылезать оттуда долгое время.

Раки могут таить обиду внутри себя годами, а человек, который случайно задел их, может даже не подозревать, что ранил.