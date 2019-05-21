За сутки в Латвии было потушено 11 лесных пожаров

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в понедельник тушила 11 лесных пожаров, в том числе несколько пожаров большой площади.
Как сообщила агентству LETA представитель ГПСС Агрита Витола, В 13.14 поступил вызов в Аглонскую волость, где горел подлесок на площади 9,7 га. В 20.40 загорелся лес в Спилве, и этот пожар удалось локализовать через три часа, а тушение его продолжается.
Также начавшийся 19 июня пожар продолжается в лесу и на торфянике в Олайнском крае. В его тушении участвуют Государственная служба леса и вертолет Национальных вооруженных сил.
Всего в течение суток ГСС получила 73 вызова.