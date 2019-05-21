Вт, 21.05.2019
Сила рождается, когда вы твердо стоите против всех ветров, либо погибая, либо выживая. Очень просто. Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга

За сутки в Латвии было потушено 11 лесных пожаров

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в понедельник тушила 11 лесных пожаров, в том числе несколько пожаров большой площади.

Как сообщила агентству LETA представитель ГПСС Агрита Витола, В 13.14 поступил вызов в Аглонскую волость, где горел подлесок на площади 9,7 га. В 20.40 загорелся лес в Спилве, и этот пожар удалось локализовать через три часа, а тушение его продолжается.

Также начавшийся 19 июня пожар продолжается в лесу и на торфянике в Олайнском крае. В его тушении участвуют Государственная служба леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

Всего в течение суток ГСС получила 73 вызова.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ