За сутки в Латвии было потушено 11 лесных пожаров

Как сообщила агентству LETA представитель ГПСС Агрита Витола, В 13.14 поступил вызов в Аглонскую волость, где горел подлесок на площади 9,7 га. В 20.40 загорелся лес в Спилве, и этот пожар удалось локализовать через три часа, а тушение его продолжается.