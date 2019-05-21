В Риге мужчине дали пожизненный срок за двойное убийство

Суд Латгальского предместья Риги по делу о двойном убийстве одного из обвиняемых приговорил к пожизненному заключению, сообщает агентство LETA.
В ноябре 2016 года в заброшенном доме в Риге один из мужчин предложил двум знакомым в виде мести рассчитаться с мужчиной и женщиной. Он обвинял их в краже денег.
Прибыв на место происшествия, все трое обвиняемых избивали жертв, а третий мужчина также нанес ножевые ранения женщине, в итоге, пострадавшие скончались.
Одного из обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, второго - к лишению свободы на 19 лет, третьего - к 18 годам за решеткой. Ко всем применен и пробационный надзор на три года.