Вт, 21.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

В Риге за двойное убийство мужчине дали пожизненно

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Тюрьма. Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Суд Латгальского предместья Риги по делу о двойном убийстве одного из обвиняемых приговорил к пожизненному заключению, сообщает агентство LETA.

В ноябре 2016 года в заброшенном доме в Риге один из мужчин предложил двум знакомым в виде мести рассчитаться с мужчиной и женщиной. Он обвинял их в краже денег.

Прибыв на место происшествия, все трое обвиняемых избивали жертв, а третий мужчина также нанес ножевые ранения женщине, в итоге, пострадавшие скончались.

Одного из обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, второго - к лишению свободы на 19 лет, третьего - к 18 годам за решеткой. Ко всем применен и пробационный надзор на три года.

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