В Риге за двойное убийство мужчине дали пожизненно

В ноябре 2016 года в заброшенном доме в Риге один из мужчин предложил двум знакомым в виде мести рассчитаться с мужчиной и женщиной. Он обвинял их в краже денег.

Прибыв на место происшествия, все трое обвиняемых избивали жертв, а третий мужчина также нанес ножевые ранения женщине, в итоге, пострадавшие скончались.