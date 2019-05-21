Экс-чиновник Лиепайской думы оштрафован за издание газеты на русском языке

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) применило штраф в размере 70 евро к бывшему исполнительному директору Лиепаи Эдгару Ратсу, который согласовал оплату расходов на издание информационной газеты самоуправления на русском языке. Об этом сообщается на сайте KNAB.