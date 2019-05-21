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Экс-чиновник Лиепайской думы оштрафован за издание газеты на русском языке

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Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) применило штраф в размере 70 евро к бывшему исполнительному директору Лиепаи Эдгару Ратсу, который согласовал оплату расходов на издание информационной газеты самоуправления на русском языке. Об этом сообщается на сайте KNAB.

Наложив резолюцию об оплате на счета, выписанные Kurzemes vārds за издание информационной газеты Katram liepājniekam на русском языке, Ратс нарушил закон о языке и закон о предотвращении разбазаривания финансов средств публичного лица.

Нарушение совершено в 2017 году. В конце марта Ратс уплатил штраф. Исполнительным директором Лиепаи он не работает уже два года.

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