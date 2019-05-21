В Риге пройдет бойцовский турнир Ghetto Fight

28 мая в Риге в парке Гризинькалнс пройдет первый этап бойцовского турнира Ghetto Fight, сообщают организаторы. Турнир соберет бойцов не только из Латвии, но и Литвы, Эстонии, России, Азербайджана, Грузии и Беларуси.
По традиции лучшие бойцы рижского клуба Sev Arch встретятся со сборной командой оппонентов. На мероприятии сразятся лучшие спортсмены из 23 латвийских клубов. Поединки пройдут в клетке по самым жестким правилам Панкратиона. Девиз турнира остаётся прежним - "Fight with respect" ("Дерись с уважением").
В клетке выступят такие спортсмены, как Армандс Тилэнс, Наглис Канишаускас, Арзу Джафаров, Айгарс Миленбергс и многие другие. Будет также и принципиальный бой между двумя сильнейшими латвийскими юниорами - рижанином Ильёй Ясинским и Антоном Санаковым из Даугавпилса. Главным зрелищем турнира будут поединки за пояс чемпиона Европы, за который сразятся восемь бойцов.
Весь турнир пройдёт под открытым небом. Зрители увидят зрелищные бои под музыкальным сопровождением. Вход на мероприятие - свободный.