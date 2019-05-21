В Риге пройдет бойцовский турнир Ghetto Fight

По традиции лучшие бойцы рижского клуба Sev Arch встретятся со сборной командой оппонентов. На мероприятии сразятся лучшие спортсмены из 23 латвийских клубов. Поединки пройдут в клетке по самым жестким правилам Панкратиона. Девиз турнира остаётся прежним - "Fight with respect" ("Дерись с уважением").

В клетке выступят такие спортсмены, как Армандс Тилэнс, Наглис Канишаускас, Арзу Джафаров, Айгарс Миленбергс и многие другие. Будет также и принципиальный бой между двумя сильнейшими латвийскими юниорами - рижанином Ильёй Ясинским и Антоном Санаковым из Даугавпилса. Главным зрелищем турнира будут поединки за пояс чемпиона Европы, за который сразятся восемь бойцов.