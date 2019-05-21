Германия неожиданно обыграла Финляндию. Чехия и Швейцария устроили триллер

Финляндия - Германия 2:4

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте благодаря точному броску Харри Песонена. Две минуты спустя Марк Михаэлис сравнял счёт. Во втором периоде обе сборные снова обменялись голами. Сначала Юханий Тюрвяйнен вывел вперёд Финляндию, а затем Доминик Кагун отличился за немцев.

В заключительном периоде забивали только немецкие хоккеисты. На 45-й минуте Леон Драйзатль вывел Германию вперёд, а в конце матча Драйзатль оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

Этот матч по сути ничего не решал, так как и финны и немцы заранее гарантировали себе выход в плей-офф.

Видео: Лучшие моменты матча

Чехия - Швейцария 5:4

Уже на 3-й минуте Лукас Фрик вывел Швейцарию вперёд, но до перерыва Якуб Ворачек сумел восстановить равновесие. Во втором периоде чехи трижды огорчили вратаря сборной Швейцарии благодаря точным броскам Доминика Симона, Михаэля Фролика и Доминика Кубалика. Швейцарские хоккеисты ответили голом Тристана Шервая.

В начале третьего периода Шервай оформил дубль и сократил отставание в счёте до минимума, а за 3,5 минуты до конца основного времени Нино Нидеррайтер восстановил равновесие. В концовке встречи сборная Швейцарии сняла вратаря и пропустила в пустые ворота от Яна Рутты.

Примечательно, что форвард сборной Чехии Якуб Ворачек набрал в этом матче 3 очка (1+2) и теперь на счету хоккеиста стало 15 очков (3+12) в семи играх. Таким образом, Ворачек стал первым хоккеистом в истории сборной Чехии, набравший 15 очков на одном чемпионате мира.

Напомним, что и Чехия, и Швейцария, гарантировали себе выход в четвертьфинал до начала очного поединка.