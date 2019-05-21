Глава ЦИК готова вернуться к дискуссиям о введении электронного голосования

Отвечая на вопрос о том, когда в Латвии можно будет голосовать электронно, она отметила, что это нужно спрашивать у политиков, потому что, пока возможность электронного голосования не прописана в законе, ЦИК не может самостоятельно организовать электронные выборы.

Берзиня напомнила, что наибольшими преградами для введения виртуальных выборов на сегодняшний день являются высокая стоимость, риски, связанные с безопасностью, и невозможность обеспечить абсолютную открытость голосования.

"По крайней мере четыре-пять лет назад, когда этот вопрос обсуждался в парламенте, ИТ-специалисты сказали, что до сих пор нет такого технического решения, которое обеспечило бы одновременно открытые и безопасные выборы", - пояснила глава ЦИК.

Однако Берзиня отметила, что не для всех избирателей настолько важна абсолютная закрытость выборов, чтобы в случае ее отсутствия они не пошли голосовать вообще.

"Есть часть избирателей, которые могут рассказать, за кого они проголосовали, и такая открытость им не доставила бы неудобств, они скорее хотели бы голосовать в интернете", - допускает Берзиня.

Она прогнозирует, что после выборов в Европарламент кто-нибудь может вновь поднять всегда актуальный вопрос о введении электронного голосования, и ЦИК свяжется с коллегами в Эстонии, чтобы узнать, каков опыт соседей в проведении виртуальных выборов.