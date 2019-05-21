Сильнейший пожар в Эстонии: полностью выгорел склад бытовой техники

Во вторник, 21 мая, после полуночи в спасательный центр поступило сообщение о пожаре в эстонском городе Пеэтри. Пожарные и полиция прибыли за считанные минуты. Складское здание практически полностью выгорело, пишет Rus.Postimees.
Нет информации о том, были ли в здании были люди, ничего также не сообщается о возможных пострадавших. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники спасательных служб, полиция и автомобиль скорой помощи.
"Огонь не распространился на соседние здания", — сказала пресс-секретарь спасательного центра и добавила, что так как пожар произошел в ночное время, внутри не должно было быть людей.
Предприятие Ärieksperdi OÜ, склад и представительство которого расположено по адресу Ляйке теэ, 32/3 в Пеэтри, занимается оптовой продажей домашней техники и является дистрибьютором различных производителей.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщила Postimees, что быстрого развития в работах по тушению нет: "Это масштабный пожар, поэтому неизвестно, когда он будет потушен".