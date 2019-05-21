"Один человек за два дня": люди не спешат на избирательные участки

Интерес к спискам проявили два человека на участке в Рижской государственной 1-й гимназии и в Рижской государственной немецкой гимназии.

Как рассказала агентству LETA руководитель избирательного участка в Доме негосударственных организаций Мадара Мейере, на этот участок два человека пришли, чтобы заказать выборы на дому, а еще двое хотели выяснить свой избирательный участок, но интереса именно к спискам кандидатов ни один не проявил.

В доме Лиепайского латышского общества активности избирателей также не наблюдается. Как сообщила председатель участковой комиссии Ивета Фреймане,

за два дня на участок пришел только один избиратель, пожелавший проголосовать дома.