Вт, 21.05.2019
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"Один человек за два дня": люди не спешат на избирательные участки

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

На избирательных участках наблюдается очень небольшой интерес к спискам кандидатов на выборы Европарламента, сообщили агентству LETA в участках.

Интерес к спискам проявили два человека на участке в Рижской государственной 1-й гимназии и в Рижской государственной немецкой гимназии.

Как рассказала агентству LETA руководитель избирательного участка в Доме негосударственных организаций Мадара Мейере, на этот участок два человека пришли, чтобы заказать выборы на дому, а еще двое хотели выяснить свой избирательный участок, но интереса именно к спискам кандидатов ни один не проявил.

В доме Лиепайского латышского общества активности избирателей также не наблюдается. Как сообщила председатель участковой комиссии Ивета Фреймане,

за два дня на участок пришел только один избиратель, пожелавший проголосовать дома.

Сегодня и завтра избирательные участки открыты для ознакомления со списками кандидатов в Европарламент.

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