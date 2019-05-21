"Один человек за два дня": люди не спешат на избирательные участки

На избирательных участках наблюдается очень небольшой интерес к спискам кандидатов на выборы Европарламента, сообщили агентству LETA в участках.
Интерес к спискам проявили два человека на участке в Рижской государственной 1-й гимназии и в Рижской государственной немецкой гимназии.
Как рассказала агентству LETA руководитель избирательного участка в Доме негосударственных организаций Мадара Мейере, на этот участок два человека пришли, чтобы заказать выборы на дому, а еще двое хотели выяснить свой избирательный участок, но интереса именно к спискам кандидатов ни один не проявил.
В доме Лиепайского латышского общества активности избирателей также не наблюдается. Как сообщила председатель участковой комиссии Ивета Фреймане,
за два дня на участок пришел только один избиратель, пожелавший проголосовать дома.
Сегодня и завтра избирательные участки открыты для ознакомления со списками кандидатов в Европарламент.