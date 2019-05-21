Поддержан законопроект о праве Госконтроля взыскивать потери

Комиссия отклонила предложение Латвийского союза самоуправлений исключить из законопроекта часть о праве Госконтроля принимать решение о взыскании потерь. Депутаты поддержали только предложенные Юридическим бюро уточнения в этой части, главным образом, они были редакционными.

Решение депутатов было единогласным.

Поправки к закону о Госконтроле предусматривают, что если в ходе ревизии были констатированы противозаконные действия, создавшие потери для государства, у учреждения будет право начать процесс взыскания с виновных чиновников потерь. Изначально возместить потери должна будет аудируемая организация, но, если эти действия не будут произведены, то Госконтроль может издать административный акт о возмещении потерь. Обвиняемые должностные лица будут уполномочены оспорить решение в суде.

Ранее госконтролер Элита Круминя пояснила, что поправки - о незаконных действиях должностных лиц, а не о возможном вреде, причиненном в связи с неэффективными действиями. Взыскание предусмотрено в случаях, если будет нарушен нормативный акт и будут констатированы потери, а также приняты к сведению смягчающие обстоятельства, к примеру, если правовая норма была неясной.

Планируется, что Госконтроль позволит сначала действовать самому учреждению, на котором констатированы нарушения, и только, если оно не захочет возмещать потери, процесс взыскания начнет Госконтроль.