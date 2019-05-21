Ср, 22.05.2019
В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я так чувствовал сердцем. Владимир Зеленский

В Латвии хотят улучшить контроль за загрязнением воздуха и утилизацией мусора

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В числе приоритетов нового гендиректора Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Элиты Баклане-Ансберги - улучшения системы контроля, особенно в области загрязнения воздуха и утилизации отходов. Об этом руководитель ведомства рассказала в интервью на Латвийском радио.

Она признала, что в ГСОС на данный момент наблюдается недостаток ресурсов и финансирования, но для мероприятий контроля не используются все возможности, предоставленные технологиями. Это относится к контролю загрязняющих окружающую среду предприятий и контролю самих инспекторов ГСОС.

"Слабым местом ГСОС на сегодняшний день является недостаток аналитической работы. Систематически анализируя данные, имеющиеся в нашем распоряжении, мы могли бы понять как внутренние, так и внешние процессы. Как работу инспекторов и ее результаты, так и работу контролируемых предприятий", - пояснила Баклане-Ансберга.

Она также добавила, что хочет изменить способ коммуникации ГСОС с обществом. Вместо того, чтобы говорить о сделанном, нужно больше рассказывать о том, как именно проделанная работа влияет на окружающую среду, поделилась своим взглядом на коммуникацию гендиректор учреждения.

Как сообщалось ранее, правительство утвердило Элиту Баклане-Ансбергу в должности генерального директора ГСОС 30 апреля, но к своим обязанностям она приступила сегодня.

Элита Баклане-Ансберга поблагодарила министров за предоставленную ей возможность, отметив, что самым сложным в ее работе будет сбалансировать интересы общества, предпринимателей и народного хозяйства. Также новый гендиректор выразила готовность не только соблюдать существующие нормативные акты, но и участвовать в разработке новых, чтобы в области окружающей среды в Латвии вводились инновации.

В качестве одного из приоритетов Баклане-Ансберга выдвинула развитие и улучшение процессов контроля, делая упор на предприятия, которые только недавно начали свою работу. В таких случаях особенно пристально нужно следить за тем, как эти предприятия начинают работу, какие новинки вводят, чтобы не допустить кризисных ситуаций, затрагивающих все общество, подчеркнула новый гендиректор.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ