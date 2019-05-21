В Латвии хотят улучшить контроль за загрязнением воздуха и утилизацией мусора

Она признала, что в ГСОС на данный момент наблюдается недостаток ресурсов и финансирования, но для мероприятий контроля не используются все возможности, предоставленные технологиями. Это относится к контролю загрязняющих окружающую среду предприятий и контролю самих инспекторов ГСОС.

"Слабым местом ГСОС на сегодняшний день является недостаток аналитической работы. Систематически анализируя данные, имеющиеся в нашем распоряжении, мы могли бы понять как внутренние, так и внешние процессы. Как работу инспекторов и ее результаты, так и работу контролируемых предприятий", - пояснила Баклане-Ансберга.

Она также добавила, что хочет изменить способ коммуникации ГСОС с обществом. Вместо того, чтобы говорить о сделанном, нужно больше рассказывать о том, как именно проделанная работа влияет на окружающую среду, поделилась своим взглядом на коммуникацию гендиректор учреждения.

Как сообщалось ранее, правительство утвердило Элиту Баклане-Ансбергу в должности генерального директора ГСОС 30 апреля, но к своим обязанностям она приступила сегодня.

Элита Баклане-Ансберга поблагодарила министров за предоставленную ей возможность, отметив, что самым сложным в ее работе будет сбалансировать интересы общества, предпринимателей и народного хозяйства. Также новый гендиректор выразила готовность не только соблюдать существующие нормативные акты, но и участвовать в разработке новых, чтобы в области окружающей среды в Латвии вводились инновации.