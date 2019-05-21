В июне в Латвии пройдут масштабные военные учения с морским десантом

Министерство обороны подчеркивает, что это будут тактические учения с использованием морского десанта, в которых планируют принять участие подразделения вооруженных сил из стран-участниц НАТО, Финляндии и Швеции.

Учения проводятся для того, чтобы Национальные вооруженные силы (НВС) тренировались предотвращать различные угрозы на море и суше, имитируя военные действия в условиях гибридной войны, проводили обучение военных единиц и сложные операции, координируя сотрудничество между разными видами вооруженных сил из стран-партнеров, а также для того, чтобы показать готовность стран НАТО защищать Балтийский регион.