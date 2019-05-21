Вт, 21.05.2019
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В июне в Латвии пройдут масштабные военные учения с морским десантом

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Учения Baltops-2018

ФОТО: AFP/SCANPIX

С 7 по 25 июня в Латвии пройдут международные военные учения "Baltops 19" с использованием морского десанта.

Министерство обороны подчеркивает, что это будут тактические учения с использованием морского десанта, в которых планируют принять участие подразделения вооруженных сил из стран-участниц НАТО, Финляндии и Швеции.

Учения проводятся для того, чтобы Национальные вооруженные силы (НВС) тренировались предотвращать различные угрозы на море и суше, имитируя военные действия в условиях гибридной войны, проводили обучение военных единиц и сложные операции, координируя сотрудничество между разными видами вооруженных сил из стран-партнеров, а также для того, чтобы показать готовность стран НАТО защищать Балтийский регион.

НВС планирует участвовать в учениях, чтобы улучшить координацию с вооруженными силами разных стран в десантных операциях и операциях боевой поддержки, усовершенствовать навыки принимающей стороны, обеспечивая деятельность объединенных сил на территории Латвии.

Планируется, что в военных учениях примут участие более 500 зарубежных военных.

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