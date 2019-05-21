В странах Балтии дорожает электричество

На прошлой неделе по сравнению с предыдущей электроэнергия в литовской зоне торгов биржи "Nord Pool" подорожала на 3% до 45,45 евро за мегаватт-час, в латвийской - на 3,8% до 45,83 евро, а в эстонской - на 8,2% до 45,82 евро за мегаватт-час. Средняя цена на бирже "Nord Pool" снизилась на 3% и составила 40,01 евро за мегаватт-час.