В странах Балтии дорожает электричество

Цены на электроэнергию на прошлой неделе росли во всех трёх странах Балтии, сообщает литовский независимый поставщик электроэнергии "Elektrum Lietuva".
На прошлой неделе по сравнению с предыдущей электроэнергия в литовской зоне торгов биржи "Nord Pool" подорожала на 3% до 45,45 евро за мегаватт-час, в латвийской - на 3,8% до 45,83 евро, а в эстонской - на 8,2% до 45,82 евро за мегаватт-час. Средняя цена на бирже "Nord Pool" снизилась на 3% и составила 40,01 евро за мегаватт-час.
По сообщению "Elektrum Lietuva", наибольшее влияние на ценовые изменения оказало сокращение на 71% до 350 мегаватт мощностей линий электропередачи между Швецией и Финляндией, а также снижение потребления в связи с более теплой погодой и продолжающийся дефицит гидроресурсов.
На минувшей неделе балтийские страны потребили 498 гигаватт-часов электроэнергии, между тем масштаб ее производства в трех странах вместе вырос на 7% до 275 гигаватт-часов. Вместе балтийские страны произвели 55% необходимой региону электроэнергии.