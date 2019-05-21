Вильнюс: задержан груз наркотиков из Латвии стоимостью в полмиллиона евро

Во время операции в Вильнюсе задержан мужчина, подозреваемый в организации контрабанды психотропных веществ.

При обыске в его автомобиле стражи порядка обнаружили специально оборудованные тайники и извлекли из них около 15,5 кг (около 50 000 единиц) таблеток экстази и 1,5 кг порошка метамфетамина. Как сообщает полиция, стоимость нелегального груза на розничном рынке составляет порядка полумиллиона евро.

Позже были задержаны два человека, которые за денежное вознаграждение осуществляли контрабанду психотропных веществ из Латвии и Литву.

Задержанные признаны подозреваемыми в незаконном обороте психотропных веществ и их контрабанде в очень крупном размере. Суд назначил им меру пресечения - арест на три месяца.